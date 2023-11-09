Захарова: эвакуации из сектора Газа ожидает около 300 несовершеннолетних россиян

Представитель МИДа Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что эвакуации из сектора Газа ожидает около 300 несовершеннолетних россиян, которые уже месяц находятся в блокаде. Накануне посол Израиля в РФ Александр Бен Цви ранее сказал, что согласование может занять до двух недель.

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Месяц они находятся в блокаде»,— написала Мария Захарова.

Ранее сегодня, 9 ноября, она заявила, что израильская сторона не приводит причины, по которым одобрение эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не получено. По ее словам, МИД «был шокирован» двухнедельным сроком для согласования эвакуации россиян из сектора Газа.

«Ъ» поговорил с одной из россиянок, находящейся в секторе Газа, Юлией Шандогли: «Мы уже месяц ждем эвакуации. Мой дом разбомбили на третьи сутки, я с двумя дочками и внучкой перебрались из города Газа в Хан-Юнис поближе к КПП ''Рафах''. Сначала сидели в доме у одной моей подруги, потом сказали, что дом рядом с их домом будут бомбить. Мы бежали к другой, которая сама ютится у чужих людей в гараже. В итоге сидели в гараже ввосьмером впритирку друг к другу. В среду к нам присоединились наши мужья. Мой муж шел пешком с севера сектора на юг. Он врач и до последнего времени жил в больнице Шифа, как еще тысячи человек, которые пытались там спрятаться. Им было некуда идти, и больница казалась безопасной. Теперь ее бомбят. Каждое наше утро начинается в пять и шесть утра с поиска хлеба, еды и воды. Если мы, взрослые, можем перебиться чем угодно, той же банкой тушенки, которую нам дают в гуманитарной помощи, то моей внучке нужна горячая еда. Ей нет еще года. Маминого молока не хватает. Плюс еще одна проблема — плохое качество воды. У нас уже все дети переболели. У внучки не прекращается понос третий день. Если мы не погибнем от бомбежек, то умрем тут от болезней. И не знаем, сколько еще нас тут в гараже вытерпят чужие люди. С эвакуацией ничего не понятно, а идти некуда».

В настоящее время иностранцы эвакуируются из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. По словам Александра Бен Цви, египетская сторона поставила ограничения в 500–600 человек в день. По данным на конец октября, эвакуацию ожидает более 500 россиян. Представители «Хамаса» утверждали, что списки на эвакуацию через КПП согласовывают США и Израиль, а затем эвакуируемые отправляются в Египет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Полина Мотызлевская; Марианна Беленькая, Тель-Авив