Набиуллина выступила против увеличения объемов льготной ипотеки

«Даже если будет адресная ипотека: здесь айтишникам, здесь семьям молодым, здесь по региональному принципу, и покрывать 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступной. Если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех, были более умеренные ставки, то объемы не должны расти»,— сказала госпожа Набиуллина.