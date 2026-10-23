Набиуллина выступила против увеличения объемов льготной ипотеки
Льготная ипотека в России должна быть ограничена, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, объемы таких льготных программ кредитования не должны расти.
«Даже если будет адресная ипотека: здесь айтишникам, здесь семьям молодым, здесь по региональному принципу, и покрывать 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступной. Если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех, были более умеренные ставки, то объемы не должны расти»,— сказала госпожа Набиуллина.
Кроме того, глава регулятора призвала делать льготные программы кредитования для покупки жилья более адресными и привела в пример семейную ипотеку. Такая мера, по словам госпожи Набиуллиной, поможет увеличить долю рыночной ипотеки. «Если говорить с точки зрения денежно-кредитной политики, то будет выше эффективность денежно-кредитной политики. Это поможет быстрее снижать инфляцию, нежели при массовых безадресных льготных программах»,— сказала она.
Среди льготных программ в России действуют семейная ипотека (до 6% годовых, лимит кредита — 12 млн руб.), IT-ипотека (до 6%, лимит — 6 млн руб.), дальневосточная и арктическая ипотека (до 2%, лимит — до 9 млн руб.). Кроме того, на покупку и строительства жилья в сельской местности действует льготная программа под 0,1–3%, для покупки жилья в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областях — ипотека со ставкой до 2%.