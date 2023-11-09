Дело о нападении мигрантов на женщину в Сызрани передадут следователям

СУ СК РФ по Самарской области изымет из ОВД материалы уголовного дела по факту нападения на женщину в Сызрани. Речь идет об инциденте, который произошел в декабре минувшего года, но информация о нем появилась в сети в четверг, 9 ноября, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В соцмедиа появилась информация о том, что в декабре 2022 года в одном из магазинов Сызрани произошел конфликт между женщиной-покупателем и уроженцами иностранного государства, в ходе которого женщине был причинен вред здоровью»,— говорится в сообщении.

По информации ведомства, «к уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен».

Ранее в Тольятти в маршрутном такси произошел конфликт между мигрантом и пенсионеркой. По этому факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о его расследовании. Подозреваемого задержали. Силовики ищут свидетелей конфликта.

Ранее на совещании по видеоконференцсвязи Александр Бастрыкин выслушал жителей Самарской области и раскритиковал работу регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.

В частности, поводом для критики председателя СК РФ в адрес регионального следствия стало обращение к нему жителей Самарской области. Они сообщили, что их сын участвовал в конфликте с иностранцами.

После инцидента родственники и друзья одного из детей-мигрантов избили главу семьи и гражданина, который пытался предотвратить нападение. Силовики расследовали инцидент и возбудили уголовное дело, но предъявили обвинение только одному из иностранцев.

Этот факт возмутил членов семьи потерпевшего. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности всех мигрантов-участников конфликта.

Александр Бастрыкин назначил проведение служебной проверки. В связи с ней Марат Галиханов был отстранен от должности руководителя СУ СК РФ по Самарской области. Кроме того, был уволен руководитель следственного отдела по Кировскому району Самары, полковник полиции Владимир Чередник. По информации «Ъ-Волга», также из указанного отдела уволилось 50% сотрудников.

Кроме того, зампрокурора Тольятти возглавил прокуратуру Кировского района Самары. На должность назначен Рамис Сабирзянов.

Также по данным издания, в Самарской области комплексную проверку СУ СКР по региону проведет комиссия центрального аппарата ведомства в составе 40 человек. Она работает в регионе с 7 по 17 ноября текущего года.

Проверка будет касаться всех направлений работы регионального ведомства. Однако акцент будет сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Георгий Портнов