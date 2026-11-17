В Шэньчжэне на время форума АТЭС ограничили движение автомобилей
Власти Шэньчжэня, где проходит саммит АТЭС, призвали жителей города не ездить на автомобилях до окончания мероприятий, передает Reuters. Машинам с иностранными номерами также запретили въезжать сразу в несколько районов города.
Отказаться от поездок на автомобилях пообещали 1,5 млн водителей. Взамен власти города пообещали выдать каждому автомобильные наклейки АТЭС и транзитные карты стоимостью до 100 юаней ($15). Горожан, которые используют для передвижения электровелосипеды, попросили не использовать их в обмен на скидки на страховку.
На время проведения саммита АТЭС власти Шэньчжэня также призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку или в оплачиваемый отпуск. Компания Meituan приостановила доставку товаров беспилотниками на 10 дней.
Эрнест Филипповский