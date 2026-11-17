Отказаться от поездок на автомобилях пообещали 1,5 млн водителей. Взамен власти города пообещали выдать каждому автомобильные наклейки АТЭС и транзитные карты стоимостью до 100 юаней ($15). Горожан, которые используют для передвижения электровелосипеды, попросили не использовать их в обмен на скидки на страховку.