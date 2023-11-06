Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти задержан уроженец Таджикистана, угрожавший пенсионерке в автобусе

В Самарской области произошло очередное резонансное происшествие с участием мигрантов. В Тольятти задержан уроженец Таджикистана, угрожавший пенсионерке в автобусе, сообщает СУ СК РФ по региону.

Видео с проявляющим агрессию мигрантом вызвало общественный резонанс. Следственными органами СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...