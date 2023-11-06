В Самарской области произошло очередное резонансное происшествие с участием мигрантов. В Тольятти задержан уроженец Таджикистана, угрожавший пенсионерке в автобусе, сообщает СУ СК РФ по региону.

Видео с проявляющим агрессию мигрантом вызвало общественный резонанс. Следственными органами СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Евгений Чернов