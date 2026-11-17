Железнодорожный районный суд Хабаровска признал пятерых местных жителей виновными в вывозе в Китай древесины ценных пород на сумму свыше 1,7 млрд руб. Они приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от семи с половиной до 15 лет и двух месяцев, сообщило управление Генпрокуратуры по ДФО.