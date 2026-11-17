Пятерых жителей Хабаровска приговорили к срокам за вывоз древесины на 1,7 млрд
Железнодорожный районный суд Хабаровска признал пятерых местных жителей виновными в вывозе в Китай древесины ценных пород на сумму свыше 1,7 млрд руб. Они приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от семи с половиной до 15 лет и двух месяцев, сообщило управление Генпрокуратуры по ДФО.
Как установил суд, в 2016—2019 годах группа приобрела в Приморском крае более 120 тыс. кубометров незаконно заготовленных монгольского дуба и маньчжурского ясеня. Для получения экспортных разрешений ими было зарегистрировано на подставных лиц восемь компаний.
Подсудимых признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также незаконном создании коммерческих организаций (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Суд постановил взыскать с осужденных стоимость партии древесины. Арестованные в ходе следствия денежные средства и имущество суммарной стоимостью свыше 62 млн руб. будут конфискованы.
Двум состоявшим в группе женщинам предоставлена отсрочка до достижения их детьми 14-летнего возраста. Помимо заключения, участникам группы назначены штрафы в размере 110—130 тыс. руб. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.