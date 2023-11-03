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Комплексную проверку СУ СКР по Самарской области проведет комиссия из 40 человек

Как стало известно «Ъ-Волга», в Самарской области комплексную проверку СУ СКР по региону проведет комиссия центрального аппарата ведомства в составе 40 человек. Она будет проводиться с 7 по 17 ноября.

Проверка будет касаться всех направлений работы, однако акцент будет сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее раскритиковал работу самарских следователей по инцидентам с мигрантами. На время проверки глава ведомства отстранил от должности руководителя СУ СКР по Самарской области Марата Галиханова.

Евгений Чернов

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