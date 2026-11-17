Вблизи Москвы за вечер и ночь сбили 321 БПЛА
С 17:00 мск 16 ноября по 07:00 мск 17 ноября силы ПВО сбили вблизи Москвы 321 беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что всего в направлении города летело около 800 БПЛА. Большинство из них уничтожено на дальних рубежах.
Над территорией соседней Калужской области силы ПВО сбили 293 беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В течение ночи московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский останавливали работу трижды. Шереметьево останавливал работу один раз.