Глава СК РФ раскритиковал работу самарских следователей по инцидентам с мигрантами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК РФ по Самарской области Марата Галиханова и его подчиненных о расследовании региональных инцидентов с мигрантами. Он раскритиковал работу следователей в этой части. Это произошло во время личного приема граждан, который глава ведомства провел в режиме видеоконференцсвязи, сообщает центральный аппарат ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: СК РФ

В частности, поводом для критики Александра Бастрыкина в адрес регионального следствия стало обращение к нему жителей Самарской области. Они сообщили, что их сын участвовал в конфликте с иностранцами.

После инцидента родственники и друзья одного из детей-мигрантов избили главу семьи и гражданина, который пытался предотвратить нападение. Силовики расследовали инцидент и возбудили уголовное дело, но предъявили обвинение только одному из иностранцев.

Этот факт возмутил членов семьи потерпевшего. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности всех мигрантов-участников конфликта.

В связи с этим Александр Бастрыкин назначил служебную проверку. Он поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат СКР.

Также к председателю СК РФ на личном приеме обратилась жительница Самарской области в связи с убийством ее матери и сестры-инвалида гражданином Узбекистана. После преступления мигрант скрылся у себя на родине.

Однако силовики нашли его и поместили в СИЗО. Потерпевшая волнуется, что иностранец избежит ответственности. Александр Бастрыкин также поручил передать указанное дело в центральный аппарат ведомства.

Ранее председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело в связи с конфликтом в самарском кафе между двумя местными жителями и гражданами ближнего зарубежья. Поводом для поручения стала размещенная в интернете информация.

Георгий Портнов