В Тольятти ищут свидетелей конфликта иностранца с пенсионеркой в автобусе

Силовики, которые расследуют дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) с участием мигранта из Таджикистана в автобусе в Тольятти, ищут очевидцев происшествия. Они просят свидетелей инцидента связаться со следователем по телефону: 8 (846) 300-72-93. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Подозреваемый в хулиганстве по отношению к пенсионерке в маршрутном такси в Тольятти

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Ранее председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о расследовании дела. Оно было возбуждено после появления в сети видео, на котором иностранец проявляет агрессию в адрес пенсионерки в салоне маршрутного такси.

Подозреваемый задержан. Он извинился на камеру за случившееся.

Ранее на совещании по видеоконференцсвязи Александр Бастрыкин выслушал жителей Самарской области и раскритиковал работу регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.

В частности, поводом для критики председателя СК РФ в адрес регионального следствия стало обращение к нему жителей Самарской области. Они сообщили, что их сын участвовал в конфликте с иностранцами.

После инцидента родственники и друзья одного из детей-мигрантов избили главу семьи и гражданина, который пытался предотвратить нападение. Силовики расследовали инцидент и возбудили уголовное дело, но предъявили обвинение только одному из иностранцев.

Этот факт возмутил членов семьи потерпевшего. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности всех мигрантов-участников конфликта.

Александр Бастрыкин назначил проведение служебной проверки. В связи с ней Марат Галиханов был отстранен от должности руководителя СУ СК РФ по Самарской области. Кроме того, был уволен руководитель следственного отдела по Кировскому району Самары, полковник полиции Владимир Чередник. По информации «Ъ-Волга», также из указанного отдела уволилось 50% сотрудников.

Кроме того, зампрокурора Тольятти возглавил прокуратуру Кировского района Самары. На должность назначен Рамис Сабирзянов.

Также по данным издания, в Самарской области комплексную проверку СУ СКР по региону проведет комиссия центрального аппарата ведомства в составе 40 человек. Она будет работать в регионе с 7 по 17 ноября текущего года.

Проверка будет касаться всех направлений работы регионального ведомства. Однако акцент будет сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Георгий Портнов