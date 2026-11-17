Причина роста среднего чека в сегменте новых авто — в приостановке льготного автокредитования: лимиты на 2026 год исчерпаны еще в третьем квартале, отмечает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова. В конце сентября Минпромторг сообщил о досрочном освоении средств, заложенных в 2026 году на программы льготного автокредитования, в связи с чем ее действие было приостановлено. В октябре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возобновление действия программ поддержки спроса с 1 декабря за счет лимитов 2027 года. 12 ноября правительство одобрило выделение допресурсов на льготные автокредиты в 2027–2029 годов в размере 10,4 млрд руб. «Без субсидии выпал дешевый сегмент (льготная программа действовала на машины стоимостью до 2 млн руб.), и выдачи сместились в дорогие модели — отсюда скачок среднего чека,— поясняет госпожа Попова.— А исчезновение субсидированной ставки сделало длинный кредит невыгодным — сроки сократились». Дополнительные 10,4 млрд руб.— это порядка 30–35 тыс. дополнительных льготных кредитов, оценивает руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. По его словам, на весь рынок это не повлияет, но для бюджетного сегмента и отечественных марок это серьезная опора.