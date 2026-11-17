«Битл» поиграет на инфраструктуре
Инвестплатформа «Раундс» сменила владельца
Инвестплатформа «Раундс», крупнейшая в сегменте размещения акций, сменила собственников. Новым акционером площадки стал организатор пре-IPO «Битл», который будет арендовать IT-инфраструктуру у прежних владельцев. Участники рынка указывают, что покупка готового юрлица с действующей лицензией обходится дешевле, чем создание аналогичной платформы с нуля. Однако, учитывая слабую рыночную конъюнктуру рынка, площадке помимо раундов пре-IPO придется размещать и другие финансовые инструменты, в том числе займы и ЦФА.
Компания «Битл», специализирующаяся на организации инвестиционных раундов (pre-IPO) для малого и среднего бизнеса, приобрела АО «Раундс» (входит в реестр инвестплатформ), рассказали участники сделки. Сама сделка состоялась в октябре 2026 года, уточнили в «Битл». Стороны не раскрыли сумму, однако отметили, что сделка «была денежной» и «прошла на взаимовыгодных условиях». По итогам сделки «ОТС-Платформа» (прежний владелец инвестплатформы) сохранила бренд (Rounds), а также IT-инфраструктуру, указывает ее гендиректор Антон Утехин. При этом «Битл» планирует «перенести на приобретенную лицензию платформы собственную инфраструктуру» и проводить на ней инвестиционные сделки «под собственным брендом». До разработки собственной технологической платформы компания будет пользоваться ими по лицензии, пояснили там.
За последние два года «Битл» провела крупные раунды пре-IPO для Meat_Coin, ХСкаут, Visiology и «Самолет Плюс» суммарным объемом 1,6 млрд руб. В предшествующие три года платформа Rounds удерживала первое место среди инвестплатформ, осуществляющих размещение акций. За это время объем привлеченных инвестиций составил почти 2,1 млрд руб., среди которых были «Бери Заряд», OSNOVA Tech и РБТ. Однако в июне 2026 года собственники заявили о закрытии бизнеса, объясняя это слабой рыночной конъюнктурой.
Действительно, в этом году рыночная конъюнктура не предполагает проведение масштабных инвестиционных раундов. По данным инвесткомпании «Кама Флоу», объем рынка pre-IPO за девять месяцев 2026 года составил лишь 980 млн руб., на 28% меньше, чем год назад. Однако в «Битл» отметили, что видят стабильный поток компаний, готовящихся к привлечению капитала, для чего организатору размещения было важно «дать этим сделкам удобный и управляемый канал размещения». Кроме того, лицензия инвестплатформы откроет доступ компании к клиентской базе из более чем 60 тыс. пользователей.
Партнер ИК «Кама Флоу» Павел Охонин также считает, что главной целью сделки было прежде всего приобретение юрлица с действующей лицензией инвестплатформы, а не бизнес в целом. По оценке экспертов, создание такой платформы с нуля — дорогостоящий и долгий процесс. Создание аналогичного сервиса и получение лицензии с нуля обойдется в 20–40 млн руб., оценивает управляющий партнер фонда Brainbox_I Сергей Егоров. Однако, по мнению организатора pre-IPO для частных инвесторов Алексея Примака, так как бренд Rounds и домен rounds.ru в сделку не входят, неправильно сравнивать «эту покупку с приобретением полноценного работающего финтех-бизнеса с клиентской базой и устойчивой выручкой». Однако, по его словам, покупатель приобретает юрлицо «с действующим статусом оператора инвестплатформы, готовой нормативной документацией и опытом взаимодействия с Банком России».
Впрочем, прибыль площадке могут принести расширение деятельности и запуск новых инструментов, оценивают эксперты. В частности, статус инвестплатформы даст компании возможность не только проводить пре-IPO, но и размещать займы, отмечает господин Охонин. В самой компании указали, что планируют размещать не только займы, но и ЦФА, а также другие инструменты.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 8