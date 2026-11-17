Партнер ИК «Кама Флоу» Павел Охонин также считает, что главной целью сделки было прежде всего приобретение юрлица с действующей лицензией инвестплатформы, а не бизнес в целом. По оценке экспертов, создание такой платформы с нуля — дорогостоящий и долгий процесс. Создание аналогичного сервиса и получение лицензии с нуля обойдется в 20–40 млн руб., оценивает управляющий партнер фонда Brainbox_I Сергей Егоров. Однако, по мнению организатора pre-IPO для частных инвесторов Алексея Примака, так как бренд Rounds и домен rounds.ru в сделку не входят, неправильно сравнивать «эту покупку с приобретением полноценного работающего финтех-бизнеса с клиентской базой и устойчивой выручкой». Однако, по его словам, покупатель приобретает юрлицо «с действующим статусом оператора инвестплатформы, готовой нормативной документацией и опытом взаимодействия с Банком России».