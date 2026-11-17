В США сократилось число иностранных студентов
Число иностранных студентов в колледжах США сократилось на 15%
В осеннем семестре 2026 года количество новых иностранных студентов, обучающихся в США, сократилось на 15% по сравнению с предыдущим учебным годом. При этом в течение 2025-2026 учебного года число иностранных студентов сократилось более чем на 17% (главным образом за счет студентов из Индии и Китая), передает CNBC.
Опрошенные новостным агентством колледжи подтверждают эти данные, отмечая, что потенциальных студентов отпугивают новая миграционная политика и изменившиеся правила срока действия учебных виз. Согласно анализу Ассоциации международных преподавателей (NAFSA), иностранные студенты внесли почти $40 млрд в экономику США в течение 2025-2026 учебного года. Ожидается, что снижение числа студентов в этом году обойдется экономике примерно в $2,4 млрд.
Согласно отчету рейтингового агентства Fitch Ratings, изменения в правилах выдачи студенческих виз в первую очередь скажутся на внутренней экономике американских колледжей и университетов. Иностранные студенты платят полную стоимость обучения или получают меньше финансовой помощи от учебного заведения, чем студенты из США. В первую очередь это коснется университетов с крупными программами магистратуры и STEM-программами (наука, технологии, инженерия и математика), которым отдает предпочтение 57% иностранных студентов.