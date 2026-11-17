Согласно отчету рейтингового агентства Fitch Ratings, изменения в правилах выдачи студенческих виз в первую очередь скажутся на внутренней экономике американских колледжей и университетов. Иностранные студенты платят полную стоимость обучения или получают меньше финансовой помощи от учебного заведения, чем студенты из США. В первую очередь это коснется университетов с крупными программами магистратуры и STEM-программами (наука, технологии, инженерия и математика), которым отдает предпочтение 57% иностранных студентов.