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Зампрокурора Тольятти возглавил прокуратуру Кировского района Самары

Рамис Сабирзянов назначен на должность прокурора Кировского района Самары. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По информации контрольного органа, Рамис Сабирзянов родился в 1983 году в Куйбышеве. Он окончил Самарский государственный университет.

В разное время он занимал посты следователя прокуратуры района, старшего следователя межрайонного следственного отдела СУ СК и прокурора. Также он работал старшим прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областного надзорного ведомства и заместителем межрайонного прокурора.

С 2015 года Рамис Сабирзянов занимал должность заместителя прокурора Тольятти. В 2016 году он был награжден знаком отличия «За верность закону» третьей степени.

Георгий Портнов

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