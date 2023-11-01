Руководитель СУ СК РФ по Самарской области отстранен от должности

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение отстранить от должности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Марата Галиханова от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки. Поводом для нее стало совещание по видеоконференцсвязи, на котором глава ведомства выслушал жителей Самарской области и раскритиковал работу регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В ближайшие дни в Самарскую область приедут с комплексной проверкой представители центрального аппарата СК РФ. Она будет проводиться с 7 по 17 ноября и коснется всех направлений работы ведомства. Основной акцент будет сделан на проверку расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Евгений Чернов