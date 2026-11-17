В МИД России обвинили Запад в «пиратстве на государственном уровне»
Отдельные страны Запада занимаются «пиратством на государственном уровне», считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил.
По словам дипломата, западные государства стали останавливать суда и «отнимать грузы в стиле колониальных времен». «Зачастую под удар попадает торговый флот под африканскими флагами»,— сказал посол в интервью «РИА Новости».
Западные страны периодически сообщают о задержаниях танкеров, которые считают частью российского «теневого флота». В июне Евросоюз (ЕС) разрешил задерживать иностранные танкеры, которые могут перевозить российскую нефть. Владимир Путин обещал, что Россия будет отвечать зеркально на попытки стран ЕС захватывать российские торговые суда.