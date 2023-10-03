Евросоюз планирует дальнейшее расширение

5–6 октября в испанской Гранаде состоится саммит Европейского политического сообщества и неформальная встреча глав государств и правительств ЕС. На мероприятии будет обсуждаться вопрос о дальнейшем расширении блока. О том, что нынешним государствам-членам нужно быть готовыми к увеличению числа участников до «30+», в сентябре заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Важность принятия в ЕС новых членов она, как и другие еврочиновники, обосновывала «российским фактором».

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Среди очевидных кандидатов на вступление в Евросоюз — пять балканских государств. Помимо них, официальный статус есть у Украины, Молдавии и Турции. Последняя получила его еще в 1999-м, однако с тех пор переговоры фактически заморожены. Еще два кандидата, Грузия и Косово, подали заявки, но официального статуса пока не получили. В случае Косово ситуация осложняется тем, что его не признают более 60 стран мира, в том числе некоторые члены ЕС.

На данный момент в Евросоюзе 27 государств-членов. Великобритания вышла из ЕС в 2020 году.