Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Сегодня она выступит в Верховной раде, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

О предстоящем визите госпожи фон дер Ляйен в Киев стало известно накануне, 3 ноября. Тогда член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что глава Еврокомиссии прибудет с «позитивными для Украины новостями». Господин Гончаренко предположил, что ее визит даст начало переговорам о вступлении страны в Европейский союз.

Однако источник украинского издания «Страна.ua» опроверг делегата и подчеркнул, что «о переговорах про вступление в ЕС пока говорить слишком рано». «Сначала должна быть позитивная оценка выполнения рекомендаций. Но и это тоже будет не завтра, а на следующей неделе. А завтра должен быть какой-то оптимистичный сигнал»,— сообщил источник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что 8 ноября Еврокомиссия представит оценку прогресса Украины на пути к членству в Евросоюзе. Источники агентства отметили, что тогда же Украине могут выдвинуть дополнительные условия для вступления в ЕС. В частности, речь может идти про усиление антикоррупционного законодательства и дополнительную проработку закона о национальных меньшинствах.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова