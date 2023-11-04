Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Сегодня она выступит в Верховной раде, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

О предстоящем визите госпожи фон дер Ляйен в Киев стало известно накануне, 3 ноября. Тогда член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что глава Еврокомиссии прибудет с «позитивными для Украины новостями». Господин Гончаренко предположил, что ее визит даст начало переговорам о вступлении страны в Европейский союз.

Однако источник украинского издания «Страна.ua» опроверг делегата и подчеркнул, что «о переговорах про вступление в ЕС пока говорить слишком рано». «Сначала должна быть позитивная оценка выполнения рекомендаций. Но и это тоже будет не завтра, а на следующей неделе. А завтра должен быть какой-то оптимистичный сигнал»,— сообщил источник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что 8 ноября Еврокомиссия представит оценку прогресса Украины на пути к членству в Евросоюзе. Источники агентства отметили, что тогда же Украине могут выдвинуть дополнительные условия для вступления в ЕС. В частности, речь может идти про усиление антикоррупционного законодательства и дополнительную проработку закона о национальных меньшинствах.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...