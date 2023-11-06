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Коммерсантъ FM
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Вице-премьер Украины пожаловалась на слова главы ЕК про условия вступления в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев выполнил 90% условий для вступления в Евросоюз (ЕС). Госпожа Стефанишина считает, что подобные высказывания носят негативный характер.

«Даже 99,9% — это негативный сигнал для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как: "Вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное". Чем больше мы делаем, тем больше появляется проблем, что не приведет к выполнению 100%»,— сказала украинский вице-премьер газете Financial Times (FT).

Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, но ей надо будет «выполнить домашнюю работу». Премьер Нидерландов Марк Рютте раскритиковал эти сроки, пояснив, что для вступления в ЕС Украине и другим странам нужно соблюсти «тысячи условий», и нельзя идти им на уступки. По данным FT, ЕС придется потратить €186 млрд на Украину в случае ее принятия в объединение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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