Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 ноября

12:58. «Оперативная обстановка в регионе сложная, поэтому у нас до сих пор действуют желтый уровень террористической опасности, средний уровень реагирования; круглосуточно работает оперативный штаб, где обеспечивается общее взаимодействие. Ситуация к улучшению не предвидится. На границе обстановка довольно сложная»,— заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания в облправительстве.

12:35. Участвующий в спецоперации депутат курской облдумы Дмитрий Гулиев получил медаль Жукова «за отвагу, мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

11:10. В тамбовском Котовске простились с двумя участниками СВО: Михаилом Тарасовым и Василием Егоровым. Память погибших горожан планируют увековечить на стендах аллеи «Бессмертного полка» в местном парке Воинской славы. Об этом сообщила тамбовская газета «Новая жизнь».

10:55. В понедельник, 6 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 66 боеприпасами и одним беспилотником. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:52. Центральной темой официальных празднований Дня народного единства 4 ноября осталась СВО, рассказали «Ъ» представители думских партий.

09:02. 5 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков передал гуманитарный груз бойцам в зоне СВО: дополнительные бронежилеты, комплекты формы и ботинок, наборы инструментов, инверторный генератор, оборудование для сварочных работ.