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обновлено 14:36

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:55. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Графовка. «Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

11:35. МЧС сообщает об обстреле села Графовка Краснояружского района Белгородской области.

10:58. На передовую доставлен груз, собранный жителями Измалковского района Липецкой области. В него вошли «необходимые бойцам вещи», продукты и детские письма.

9:02. Из Липецка в Сватово ЛНР привезли больше 7 т гуманитарного груза. Его собрали ученики и спортсмены города. В состав груза вошли, в частности, детские вещи, продукты и предметы гигиены. В ближайшее время еще один гуманитарный груз отправится из Липецка в Лисичанск.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 марта

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