Курский губернатор назвал оперативную обстановку в регионе сложной

На оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт охарактеризовал оперативную обстановку в регионе как сложную. «К сожалению, мы видим, что ситуация не идет к улучшению. Обстановка на границе довольно сложная»,— заявил господин Старовойт.

Глава Курской области напомнил, что в регионе по-прежнему действует желтый уровень террористической опасности. Продолжается круглосуточная работа оперативного штаба.

После начала СВО на Украине приграничные территории Курской и Белгородской областей обстреливаются почти ежедневно. Так, 5 ноября со стороны Украины было обстреляно село Гуево Суджанского района Курской области. Из граждан не пострадал, однако населеннный пункт оказался обесточен.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов