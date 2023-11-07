За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 66 боеприпасами и одним дроном

В понедельник, 6 ноября, ВСУ ударили по Белгородской области 66 боеприпасами и одним беспилотником. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селам Красный Хутор и Журавлевка было выпущено по четыре артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка с беспилотника сбросили три взрывных устройства.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старого противник ударил 14 артиллерийскими минами и одной гранатой из гранатомета СПГ-9. Также на окраине хутора с БПЛА было сброшено взрывное устройство.

В Грайворонском городском округе окраину села Дроновка атаковали двумя артиллерийскими минами, окраину села Замостья — пятью артиллерийскими снарядами.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпустили 15 гранат. Также противник сбросил там с дрона осколочный боеприпас. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, установлено попадание четырех снарядов. Также в селе посажен и уничтожен квадрокоптер ВСУ. Хутор Марьино был обстрелян семью артиллерийскими минами, хутор Панков и автомобильный пункт пропуска «Шебекино» — тремя и двумя соответственно.

Днем ранее противник атаковал Белгородскую область 18 снарядами.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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