В Белгородской области временно запретили продавать и использовать пиротехнику

Оперативный штаб Белгородской области принял решение запретить на территории региона продажу и использование пиротехники до 26 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Запрет касается петард, фейерверков и салютов. Исключение составляют хлопушки и бенгальские огни.

Также в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры «по обеспечению правопорядка в общественных местах», уточнили в облправительстве и призвали граждан оперативно сообщать о правонарушениях по телефону «112».

Ранее аналогичный запрет без временных рамок был введен в Липецкой области, также ограничения ужесточают на время массовых мероприятий в Орловской области. В последний раз это происходило во время ноябрьских праздников.

Какие запреты вводили в макрорегионе во время последних новогодних праздников — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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