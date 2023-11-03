Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Название фильма, как и книги, которая легла в основу сценария, конечно же, позаимствовано у сказки Ганса Христиана Андерсена. И начинается картина тоже как лесная сказка из каких-то давних времен. Девочка Хелена (Бруклин Принс) живет в хижине на болотах со своим отцом-охотником (Бен Мендельсон) и тихой замкнутой мамой (Карен Писториус), без электричества и вообще каких-либо примет цивилизации, кроме отцовских ружей. С матерью она почти не разговаривает — та почему-то почти всегда в плохом настроении и не может поведать девочке ничего интересного. А вот папа — настоящий герой, сильный и смелый. Он учит Хелену разбираться в растениях, читать следы животных, берет с собой на охоту и наносит на ее тело индейские татуировки, рассказывая об их значении.

Отец и дочь практически неразлучны, она следует за ним во всех его делах, так что он называет ее Хвостиком… Но однажды ее спокойная жизнь рушится. Когда отец в очередной раз уходит на охоту, на этот раз один, наказав ей его дождаться, возле их хижины появляется незнакомец на мотоцикле — невиданное дело в этих краях. Он заблудился и просит подсказать ему дорогу. Неожиданно пассивная и незаметная мама хватает Хелену в охапку и умоляет чужака увезти их отсюда. Пока девочка отбивается, а мужчина пытается понять, что вообще происходит, появляется отец Хелены и убивает его, но женщине и девочке удается сбежать. В городе выясняется, что вся сказочная жизнь Хелены была обманом: оказывается, ее отец когда-то похитил ее мать и держал в своей хижине насильно, а она сама родилась в плену.

Спустя двадцать лет взрослая Хелена (Дейзи Ридли) работает бухгалтером, прячет татуировки под длинными рукавами и высокими воротниками, а следы от сведенных на лице — под плотным макияжем».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Взрослая дочь болотного человека».