Топливо привозного розлива

Ключевая сложность импорта заключается в возможности окупить поставки, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, чтобы компенсировать затраты на доставку из дальнего зарубежья, топливо необходимо продавать по ценам существенно выше среднерыночных, что создает регуляторные риски для АЗС и ограничивает заинтересованность в таких закупках. Как считает эксперт, основным источником импортного бензина для России, вероятно, останется Белоруссия. Местные производители могут выпускать до 3,5 млн тонн автомобильного бензина в год, из которых около 2,3 млн тонн может поступать на российский рынок, подсчитал господин Терешкин.