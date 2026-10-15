Топливо привозного розлива
Россия может импортировать по 620 тыс. тонн бензина в месяц до конца года
Зарубежный бензин может остаться частью российского топливного баланса и после завершения осеннего пика спроса. По данным “Ъ”, в октябре—декабре объем планируемого импорта оценивается примерно в 620 тыс. тонн в месяц. Основным поставщиком топлива, по оценке экспертов, останется Белоруссия, а морской импорт будет ограничен из-за сложностей с окупаемостью.
В октябре—декабре морской и железнодорожный импорт бензина в Россию может составить около 620 тыс. тонн ежемесячно, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По его словам, объем рекомендованных отгрузок бензина на внутренний рынок для нефтекомпаний в этот период составит 3,4–3,8 млн тонн в месяц. Доля импорта в общем объеме поставок достигнет 16–18%. По словам собеседника “Ъ”, зарубежные поставки бензина остаются одним из ключевых факторов балансировки российского рынка. Без импортных отгрузок дефицит бензина мог бы превысить 500 тыс. тонн, указывает он.
Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года, чтобы обеспечить внутренний рынок и пополнить запасы, сообщил 15 октября журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, доля импортного бензина на российском рынке остается на уровне 10%. Днем ранее вице-премьер сообщал, что Украина атаковала два российских НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях. Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 октября заявил, что на территории ПНЗ произошел пожар в результате атаки БПЛА.
По оценкам аналитической компании Windward с учетом данных Vortexa, в июле—августе 2026 года Россия импортировала около 3,85 млн баррелей нефтепродуктов, из которых 3,1 млн баррелей пришлось на бензин и компоненты для его смешения.
В сентябре морской импорт топлива сократился на 24%, до 350 тыс. тонн, сообщало Reuters со ссылкой на данные LSEG и отраслевые источники. По данным агентства, РФ импортировала бензин в том числе из Индии, Турции и Марокко. Также продолжались закупки бензина белорусских НПЗ: источник “Ъ” оценивает сентябрьские поставки в 205 тыс. тонн, за девять месяцев — более чем в 1 млн тонн (см. “Ъ”. от 28 сентября).
По данным ФАС, стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 в сентябре выросла на 4% к августу, до 108 тыс. руб. за тонну при средней цене реализации АИ-92 класса «Евро-5» на внутреннем рынке 70,17 тыс. руб. за тонну. Котировка импортной альтернативы рассчитана исходя из средней цены АИ-92 в Индии за месяц и средней стоимости перевозки бензина с западного побережья Индии в порты Балтики. Разницу между российской и зарубежной стоимостью топлива сглаживает демпфер на импортный бензин, поясняли в ФАС (см. “Ъ” от 23 июля).
Импортные поставки могут надолго стать обычной частью обеспечения внутреннего рынка, учитывая сохраняющуюся нестабильность, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. К зиме, по его словам, потребление топлива традиционно снижается, поэтому потребность в зарубежных закупках может стать менее острой. Как указывает аналитик, такие поставки существенно дороже российских из-за высокой стоимости логистики и их закупают преимущественно независимые сети АЗС, у которых зачастую нет альтернативы.
108 тысяч рублей за тонну
составляет стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 в сентябре, по данным ФАС
Ключевая сложность импорта заключается в возможности окупить поставки, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, чтобы компенсировать затраты на доставку из дальнего зарубежья, топливо необходимо продавать по ценам существенно выше среднерыночных, что создает регуляторные риски для АЗС и ограничивает заинтересованность в таких закупках. Как считает эксперт, основным источником импортного бензина для России, вероятно, останется Белоруссия. Местные производители могут выпускать до 3,5 млн тонн автомобильного бензина в год, из которых около 2,3 млн тонн может поступать на российский рынок, подсчитал господин Терешкин.
Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук ожидает постепенного снижения импорта бензина при условии восстановления объемов переработки. По оценке источника “Ъ”, Россия сможет отказаться от импорта при возврате нефтепереработки на уровне 5,5 млн баррелей в сутки.