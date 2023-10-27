И печи наши быстры

В прокат вышел «сказочный блокбастер» Александра Войтинского «По щучьему велению» — один из первых в ряду множества фильмов-сказок, которые ждут российских зрителей в ближайшие два года. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ход сказочного повествования в фильме определяется гонкой сказочных технологий

Фото: Кинокомпания CTB Ход сказочного повествования в фильме определяется гонкой сказочных технологий

Фото: Кинокомпания CTB

В последний раз историю про лентяя Емелю, исполняющую желания говорящую щуку, передвижную печь и сватовство к царской дочке экранизировал классик советской киносказки Александр Роу в 1938 году. Однако в отечественном кино, похоже, наступает новая сказочная эпоха. Вышедший 1 января этого года «Чебурашка» своими феноменальными сборами вдохновил прокатчиков и даже дал основания для оптимистичных заявлений представителей индустрии, что российские кинотеатры как-нибудь переживут уход голливудских мейджоров с их блокбастерами. Летом в прокате с меньшим, конечно, размахом, но вполне успешно прошла «Баба Яга спасает мир», а за «Щучьим велением» вскоре последуют «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Волшебник Изумрудного города», «Руслан и Людмила», «Огниво» от той же команды, что сейчас вновь привела на экраны Емелю, другой вариант того же сюжета — «Огниво против Волшебной скважины» и еще как минимум с десяток сказочных картин.

Сказка ложь, да в ней намек: этот жанр охотно поддерживают деньгами как государство, так и частные кинокомпании (дети — это святое), на сеансы люди, особенно в праздники и каникулы, ходят семьями, а значит, охотно тратят деньги, к тому же, как и в советское время, в сюжетах можно припрятать изложенные эзоповым языком отсылки к современности и чувствовать себя при этом в относительной безопасности от пристального внимания надзорных органов. Это же сказка, так что никаких «опасных» тем тут быть не может по определению.

«По щучьему велению», впрочем, произведение сугубо патриотическое. В здешних русских землях правит царь — крепкий хозяйственник (Роман Мадянов), собственными руками изготовивший свою деревянную корону и наводящий порядок в столице; Емеля (Никита Кологривый) не преминет заметить вслух, как она похорошела. Царь во всем поддерживает отечественного производителя, а потому очень недоволен симпатией своей дочки Анфисы (Алина Алексеева) к почему-то конкретно британскому, а не расплывчато «заморскому» послу лорду Ротману (Юрий Колокольников). Тот постоянно соблазняет царевну иностранными механическими диковинами, чем раздражает отстающего в гонке технологий царя еще больше.

Тут-то и пригождается Емеля, успевший заключить пакт с волшебной щукой, которая умеет оборачиваться девицей Василисой (Мила Ершова) и пообещала ему исполнение трех желаний в обмен на свободу. Бездарно профукав два из них, третье Емеля решает приберечь, а сердце царской дочери, на которую давно положил глаз, завоевать собственными силами. Однако помощь Василисы ему все равно пригодится: ведь Анфиса, стремясь погубить нежеланного жениха, придумывает для него одно невыполнимое задание за другим. Дочку поддерживает и царь-батюшка, чтобы уесть найденными Емелей чудесами ненавистного посла.

Сначала наш герой раздобывает баян-самоигран, для чего ему приходится обхитрить компьютерного кота Баюна, разговаривающего голосом Сергея Бурунова. Потом отбирает у богатырей Объедало и Обпивало скатерть-самобранку. А потом и вовсе отправляется в царство Кощея (Федор Лавров), чтобы получить благословение на брак с Анфисой у ее покойной и очень нехорошей матушки (Агриппина Стеклова). Во всех этих приключениях его сопровождает и его из них выручает верная Василиса, по малопонятным причинам влюбившаяся в Емелю, которого трудно назвать не то что хорошим парнем, но хотя бы обаятельным.

Этот последний сюжет, пожалуй, даже слишком реалистичен для детской сказки, хотя понятен он будет только зрителям обоего пола, накопившим некоторый жизненный опыт. Детишек же, скорее всего, действительно порадует залихватски носящаяся по полям печь, пушистый говорящий котик (куда более симпатичный, несмотря на дурной поначалу характер, чем главный герой) и смешные ужимки царя с послом. Как и положено в сказках, тут находится место и для морали: к финалу Емеля все-таки перестает быть ленивым эгоцентриком, получая в награду хеппи-энд для себя и Василисы. Правда, судьба царевны, всего лишь не хотевшей выходить замуж за совершенно незнакомого мужика, получается довольно грустной, но об этом, как и о проблемах импортозамещения в сказочном царстве-государстве, аудитории 6+ задумываться еще рано.