Взрослая дочь болотного человека

В прокат выходит «Дочь болотного царя» Нила Бёргера — экранизация одноименного романа-бестселлера Карен Дионне. Роль женщины, которой приходится буквально вырываться из капкана своего прошлого, сыграла звезда новых «Звездных войн» Дейзи Ридли. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болотный царь повсюду преследует главную героиню фильма (Дейзи Ридли)

Фото: Black Bear Pictures Болотный царь повсюду преследует главную героиню фильма (Дейзи Ридли)

Фото: Black Bear Pictures

Название фильма, как и книги, которая легла в основу сценария, конечно же, позаимствовано у сказки Ганса Христиана Андерсена. И начинается картина тоже как лесная сказка из каких-то давних времен. Девочка Хелена (Бруклин Принс) живет в хижине на болотах со своим отцом-охотником (Бен Мендельсон) и тихой замкнутой мамой (Карен Писториус), без электричества и вообще каких-либо примет цивилизации, кроме отцовских ружей. С матерью она почти не разговаривает — та почему-то почти всегда в плохом настроении и не может поведать девочке ничего интересного. А вот папа — настоящий герой, сильный и смелый. Он учит Хелену разбираться в растениях, читать следы животных, берет с собой на охоту и наносит на ее тело индейские татуировки, рассказывая об их значении.

Отец и дочь практически неразлучны, она следует за ним во всех его делах, так что он называет ее Хвостиком. Пожалуй, некоторые его наставления могут показаться слишком суровыми для десятилетней девочки, как, например, «Нет ничего честнее инстинкта выживания» или «Надо всегда защищать свою семью», однако их диктует суровый мир дикой природы вокруг, и Хелена принимает их беспрекословно.

Но однажды ее спокойная жизнь рушится. Когда отец в очередной раз уходит на охоту, на этот раз один, наказав ей его дождаться, возле их хижины появляется незнакомец на мотоцикле — невиданное дело в этих краях. Он заблудился и просит подсказать ему дорогу. Неожиданно пассивная и незаметная мама хватает Хелену в охапку и умоляет чужака увезти их отсюда. Пока девочка отбивается, а мужчина пытается понять, что вообще происходит, появляется отец Хелены и убивает его, но женщине и девочке удается сбежать. В городе выясняется, что вся сказочная жизнь Хелены была обманом: оказывается, ее отец когда-то похитил ее мать и держал в своей хижине насильно, а она сама родилась в плену.

Спустя двадцать лет взрослая Хелена (Дейзи Ридли) работает бухгалтером, прячет татуировки под длинными рукавами и высокими воротниками, а следы от сведенных на лице — под плотным макияжем. У нее муж-преподаватель (Гаррет Хедлунд), уверенный, что родители жены погибли в автокатастрофе, и маленькая дочка Мэриголд (Джои Карсон), которой она читает сказки на ночь. Вспоминать о прошлом Хелена не любит — вплоть до того дня, когда ее отец, прозванный в прессе Болотным царем, бежит во время перевода из одной тюрьмы в другую, убив двух охранников. Теперь она не может спокойно спать по ночам, понимая, что он за ней вернется.

«Дочь болотного царя» — один из тех фильмов, производство которых затянулось на годы. Впервые об экранизации книги Карен Дионне было объявлено еще в 2018 году. Тогда к ней были приписаны норвежский режиссер Мортен Тильдум, обративший на себя внимание Голливуда триллером «Охотники за головами» (2011) по Ю Несбё, а в 2014 году снявший получивший затем восемь номинаций на «Оскар», но исключительно занудный байопик Алана Тьюринга «Игра в имитацию», и Алисия Викандер в качестве исполнительницы главной роли. Однако намеченные съемки так и не начались, оба они в 2021 году выпали из проекта и были заменены Нилом Бёргером и Дейзи Ридли. Еще два года картина, законченная в 2021 году, ждала выхода на экраны, а в самый последний момент ее прокат был перенесен еще на две недели, чтобы избежать конкуренции с концертным фильмом суперзвезды Тейлор Свифт.

Жанр фильма в анонсах обозначен как триллер, но у Бёргера, снявшего среди прочего фэнтезийную мелодраму «Иллюзионист» (2005) с Эдвардом Нортоном, фантастику «Области тьмы» (2011) и молодежные антиутопии «Дивергент» (2014) и «Поколение Вояджер» (2020), получилась скорее криминальная семейная драма. Да, мягко говоря, о довольно необычной семье — но чего не бывает на свете. Для Дейзи Ридли это редкая возможность сыграть не только боевую героиню, способную остановить на скаку хоть коня, хоть койота, хоть насильника-психопата, но и женщину, одолеваемую противоречивыми чувствами. И она справляется. Хотя, возможно, задачу упрощает — или, напротив, усложняет — то, что ее героиня Хелена привыкла держать свои эмоции внутри, пряча их, как и свое истинное происхождение, от окружающих.

Несмотря ни на что, Хелена ощущает близость к отцу и не может вырвать из памяти те хорошие моменты, которые они делили. То, что он похитил ее мать и мучил ее, держа в неволе, она может осознать умом, но не принять сердцем. И только угроза уже ее собственной семье заставляет окончательно избавиться от детских иллюзий. В этом, как ни странно, ей пригождаются именно отцовские уроки, в том числе самый важный — для обретения настоящей свободы всегда приходится жертвовать чем-то важным, но, несмотря на боль и внутреннее сопротивление, это того стоит.