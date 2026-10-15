Маркетплейс подстраховался
«Озон» вложит в развитие своих страховых компаний до 1 млрд рублей
«Озон» первым из цифровых платформ вывел страхование из статуса бизнес-направления в отдельные юридические лица. Это позволит оставлять внутри группы маржу и полностью контролировать продукт, а также избегать скрытых проблем, которые могли возникнуть при приобретении действующей компании. Вместе с тем создание компании с нуля может занять время и потребовать серьезных затрат — до 1 млрд руб.
Маркетплейс «Озон» учредил две страховые компании — «Озон Страхование» и «Озон Страхование жизни», следует из данных ЕГРЮЛ, опубликованных 15 октября. Пост гендиректора в обеих компаниях займет руководитель insurtech-направления «Ozon Страхование» Денис Гаврилов.
«Наличие страховых компаний в группе позволит с нуля создавать и быстрее запускать продукты, полностью управляя процессом»,— отметили в компании. При этом «Озон» продолжит работать и по партнерской модели с другими страховщиками, которую развивает с 2024 года (см “Ъ” от 26 марта 2024 года). В частности, тогда было запущено имущественное страхование владельцев ПВЗ, страхование автотранспорта и спецтехники, а также средств на счетах.
В компании планируют развивать страхование для малого и среднего бизнеса, а также для физлиц, в том числе продукты страхования жизни. В планах компании получить необходимые лицензии, рассказали “Ъ” в «Озоне».
По словам советника МЭФ Legal Ивана Рыбакова, ЦБ обязан принять решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в течение 30 дней с момента получения полного пакета документов. Однако, по словам эксперта, на практике получение лицензии может занять не менее шести месяцев. Кроме того, потребуется провести докапитализацию созданных страховых компаний. В настоящее время их уставный капитал составляет по 10 тыс. руб. Вместе с тем, согласно требованиям законодательства, минимальный уставный капитал для универсального страховщика составляет 300 млн руб., а для компании по страхованию жизни — 450 млн руб.
Другие цифровые платформы — «Вайлдберриз», «Яндекс», «Авито» — также запустили страховые направления. «Яндекс» ранее планировал приобрести страховую компанию, в итоге стал работать по агентской схеме. «Авито» развивает модель встроенных сервисов. Там отметили, что планируют «расширять возможности персонализации страховых предложений». В «Вайлдберриз» неоднократно заявляли о запусках страховых продуктов в партнерстве с различными страховщиками, однако не исключают приобретение страховой компании (см. “Ъ” от 30 октября 2025 года), в частности, источники “Ъ” указывали на «Росгосстрах» (см. “Ъ” от 31 мая).
Как считают эксперты, продуктовая линейка «Озона» в сегменте non-life в ближайшее время вряд ли изменится. Целевая аудитория Ozon — продавцы, владельцы ПВЗ и другие предприниматели — уже работает внутри платформы, и «такой подход снижает затраты на привлечение клиента», говорит руководитель страхового направления финтех-группы «Свой» Алия Валиуллина. Партнер Б1 Татьяна Самсонова полагает, что в сегменте страховании жизни компания начнет со страхования заемщиков.
Согласно отчетности Озон-банка, на 1 сентября портфель необеспеченных потребительских кредитов достиг 13 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 сентября). Банк выдает кредиты наличными для физлиц, а также кредитует юрлиц, в том числе в формате бизнес-ипотеки (кредит на покупку коммерческой недвижимости). По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, страхование жизни в этом случае позволяет заемщику получить более низкую ставку по кредиту, а группе получить дополнительный денежный поток.
Создание компаний с чистого листа вместо покупки действующего игрока на рынке M&A юридически выглядит гораздо безопаснее.
«Это защищает финтех-вертикаль Ozon от скрытых скелетов в шкафу в виде старых неурегулированных убытков или некачественных портфелей резервов, которые сейчас массово всплывают у средних страховщиков»,— отмечает господин Рыбаков. При этом собственная страховая компания позволит Ozon оставлять внутри экосистемы «всю страховую маржу, а также инвестиционный доход от размещения средств страховщика», указывает госпожа Самсонова. Вместе с тем потребуются дополнительные инвестиции на развитие компании, в частности в ИТ-инфраструктуру, персонал, риск-менеджмент и другие направления. «Совокупная потребность в финансировании на первоначальном этапе может превысить 1 млрд руб.»,— дает оценку руководитель проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров.