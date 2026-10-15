Маркетплейс подстраховался

По словам советника МЭФ Legal Ивана Рыбакова, ЦБ обязан принять решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в течение 30 дней с момента получения полного пакета документов. Однако, по словам эксперта, на практике получение лицензии может занять не менее шести месяцев. Кроме того, потребуется провести докапитализацию созданных страховых компаний. В настоящее время их уставный капитал составляет по 10 тыс. руб. Вместе с тем, согласно требованиям законодательства, минимальный уставный капитал для универсального страховщика составляет 300 млн руб., а для компании по страхованию жизни — 450 млн руб.