Отложенного пять лет ждут

Для внедрения механизма предстоит решить несколько вопросов. По словам Александра Новака, надо определить, будет это действительно вычет по налогу на прибыль (этот вариант потребует решения вопроса с региональной частью налога, что усложняет процесс) или же субсидия из федерального бюджета. Замглавы Минфина Алексей Сазанов обратил внимание на то, что ВЭБ будет нести на себе риски «сначала по невыплаченным процентам, пока проект реализуется, а потом и по самому кредиту, если проект так и не удастся реализовать — это может потребовать докапитализации института развития».