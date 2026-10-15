Отложенного пять лет ждут
Правительство пообещало бизнесу проработать идею расширения инвестиционного вычета
Белый дом в целом поддержал идею отложенного федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) через получение налогового сертификата, дающего право на компенсацию из бюджета спустя пять лет после осуществления вложений. Такой сертификат также предложено использовать для снижения ставок по кредитам. На форуме «Деловой России» вице-премьер Александр Новак предложил фармацевтику в качестве пилотного направления для внедрения этого механизма. Однако, как следовало из обсуждения, есть немало вопросов, которые правительству еще только предстоит проработать — это прежде всего предельный размер такого вычета и то, в каком виде будет предоставляться компенсация затрат.
Власти и бизнес на форуме-съезде «Деловой России» обсудили предложенный этим объединением механизм отложенного инвестиционного налогового вычета. Речь идет о введении налоговых инвестиционных сертификатов, которые компании смогут получать после подтверждения затрат на создание новых мощностей, автоматизацию и Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Воспользоваться сертификатом компания сможет через пять лет — после того как появится дополнительная прибыль от этих вложений. Согласно предложениям «Деловой России», вычет позволит уменьшить налог на прибыль на сумму до 50% от понесенных затрат. Сам сертификат рассматривается в качестве ценной бумаги, под которую банки будут кредитовать проекты.
Как уточнил на съезде гендиректор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев, компании могли бы создавать дочерние компании, которые будут заниматься разработками и получать кредиты, в том числе ВЭБа, на срок до десяти лет. За счет налогового сертификата можно было снизить стоимость такого кредита. По словам Василия Игнатьева, основные риски в этой конструкции несет бизнес — в случае неудачи проекта стоимость кредита останется коммерческой.
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство инициативу поддерживает.
По его словам, речь идет, по сути, об отложенном субсидировании процентной ставки за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта: «Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство».
В качестве пилотного направления для применения этого механизма, добавил вице-премьер, рассматривается фармацевтика.
Для внедрения механизма предстоит решить несколько вопросов. По словам Александра Новака, надо определить, будет это действительно вычет по налогу на прибыль (этот вариант потребует решения вопроса с региональной частью налога, что усложняет процесс) или же субсидия из федерального бюджета. Замглавы Минфина Алексей Сазанов обратил внимание на то, что ВЭБ будет нести на себе риски «сначала по невыплаченным процентам, пока проект реализуется, а потом и по самому кредиту, если проект так и не удастся реализовать — это может потребовать докапитализации института развития».
Также, добавил Алексей Сазанов, необходимо определить предельный размер такого вычета, чтобы установить «уровень софинансирования, который государство берет на себя в отношении каждой компании». Согласился с этим и глава ФНС Даниил Егоров, добавив, что «четко нужно определиться, в каких пределах это работает». Владимир Путин попросил правительство проработать инициативу «как можно быстрее».
Идею отложенного вычета глава «Деловой России» Алексей Репик впервые представил президенту еще летом. Предложения возникли на фоне низкой эффективности действующей модели ФИНВ — компенсации бюджетом 3% расходов компаний из отдельных отраслей на инвестиции в оборудование и нематериальные активы. Этот механизм призван сгладить рост ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года, но бизнес уже не раз обращал внимание на низкую востребованность ФИНВ в силу его скромных размеров. В 2025 году из предусмотренных на ФИНВ 150 млрд руб. было выбрано только 26 млрд руб., а по итогам первого полугодия этого года сумма заявок бизнеса на вычет составила 17 млрд руб. Как следует из материалов к проекту бюджета на 2027–2029 годы, по итогам этого года ожидается предоставление ФИНВ на сумму в 34 млрд руб. РСПП предлагает повысить размер вычета (см. “Ъ” от 15 октября).