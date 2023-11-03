Есть женщины в кельтских селеньях

Историческая драма Джесси Джонсона «Будика: Королева воинов» (Boudica) рассказывает о легендарной воительнице, возглавившей в 61 году н. э. восстание кельтских племен Британии против римлян. Юлию Шагельман этот фильм заставил вспомнить не столько Тацита, сколько фэнтезийные боевики 1980-х — и, увы, сравнение оказывается не в пользу свежей картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Будика: Королева воинов»

Фото: Экспонента Кадр из фильма «Будика: Королева воинов»

Фото: Экспонента

Предводительница племени иценов Боудикка (до конца ХХ века ее чаще именовали на римский манер Боадицеей, но потом перешли к более правильному кельтскому произношению) — одна из великих героинь британской истории, воплощение несгибаемого островного духа. Ей даже установлен памятник в Лондоне, недалеко от здания парламента.

Однако, как ни странно, в кино за ее доблестную историю брались редко. Можно вспомнить телефильм Билла Андерсона 2003 года, где мужественную царицу играла Алекс Кингстон, а сценарий писал один из самых заслуженных деятелей британского ТВ Эндрю Дэвис. А еще была картина Зои Морган 2019 года с пугающей оценкой 3,1 балла (из 10) на IMDB.

Новая «Будика» (будем называть ее так же, как прокатчики) наскребла 4,4 балла, но назвать ее достойной данью памяти бесстрашной кельтической амазонки, увы, тоже не получается.

Ввиду бросающегося в глаза отсутствия бюджета почти все действие фильма происходит в чахлом лесу, обозначающем территорию современного Норфолка. Здесь живет племя иценов, возглавляемое Прасутагом (Клайв Стэнден), тут же, практически за порогом его царской хижины, развернут рынок, а за поворотом распинают христиан (куда же в фильме про Древний Рим без распятых христиан).

Здесь же будут происходить все битвы: от небольших стычек с заблудившимися отрядами легионеров до эпичного побоища в финале, ради которого создатели увеличат массовку вдвое — с 15 человек до 30 и даже приволокут для Будики (Ольга Куриленко) колесницу.

Пока не началось смертоубийство, Прасутаг, Будика и их дочери (Литяна и Лилибет Бутанасевы) являют собой идеал здоровых семейных ценностей. Напротив, император Нерон (Гарри Киртон), сидящий в красной набедренной повязке и лавровом венке в каком-то заставленном статуями помещении в далеком Риме, судя по его манерам, только и делает, что предается разврату — за кадром. В кадре же он издает указ о том, что женщинам в его империи запрещается занимать какие-либо руководящие позиции, даже среди «дикарей», каковыми римляне считают население Британских островов.

Поэтому, когда Прасутаг погибает, преданный одним из своих приближенных, злобный римский наместник (Ник Моран) отнимает у Будики ее земли и все прочее имущество, а саму ее вместе с дочерями приказывает выпороть. Измученную пыткой женщину выкрадывают воины племени триновантов, которые объясняют ей, что она — прямая наследница древней кельтской богини-воительницы, а значит, должна возглавить их борьбу против римских оккупантов.

Так что Будике приходится взять в руки меч, сменить женственный макияж на боевую раскраску (чем дальше, тем больше места синяя краска занимает на ее лице, не стирая, впрочем, с него выражения крайней ошарашенности), кинуть боевой клич и отправиться мстить римлянам.

Появись этот фильм на свет в 1980-е, во времена «Конана-варвара» (1982), «Конана-разрушителя» (1984) и «Рыжей Сони» (1985), которые он неуловимо напоминает общей бредовостью происходящего, главную роль в нем наверняка играла бы какая-нибудь мускулистая белокурая бестия. Ее бы пару раз раздели (просто потому, что это красиво), придумали бы ей любовную линию с лоснящимся воином-бодибилдером, врагов бы она раскидывала голыми руками, а главное — авторы не стеснялись бы того, что снимают кич с искусственной кровью, полным отсутствием исторической достоверности и даже просто связного сюжета.

Увы, создатели «Будики» чувства юмора и веселой наглости лишены начисто.

Поэтому придуманные ими корявые диалоги, до смешного низкобюджетные сцены сражений, белые носки на римских центурионах и переизбыток отрезанных частей тела в кадре вытерпеть гораздо сложнее.