Мурашко: психиатров и наркологов в России стало больше
Численность специалистов в области психиатрии и наркологии в России выросла по сравнению с 2025 годом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Цифры он не привел.
«Впервые с 2025 года произошло увеличение специалистов, работающих в области психиатрии, наркологии и, особенно, в амбулаторном звене»,— сказал глава ведомства на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований». Ситуация, по его словам, меняется в лучшую сторону, поскольку медицинских психологов активно «вовлекают в рамках нашего нормативно-правового регулирования».
В 2025 году, по данным ведомства, в системе здравоохранения работало 9,6 тыс. медицинских психологов, в психиатрической службе — 10,2 тыс. врачей-психиатров и 1,3 тыс. врачей-психотерапевтов. В 2024 году в России насчитывалось 21,6 тыс. психиатров и психиатров-наркологов, следует из материалов Росстата.
С 2020 по 2024 год число россиян с расстройствами непсихотического характера (депрессии, тревожные и стрессовые расстройства) увеличилось на 21,5%: 281 тыс. новых случаев заболеваний против 341,4 тыс. По последним озвученным в Минздраве цифрам, ежегодно за психологической помощью обращаются 3,5 млн россиян.