Мурашко: психиатров и наркологов в России стало больше

«Впервые с 2025 года произошло увеличение специалистов, работающих в области психиатрии, наркологии и, особенно, в амбулаторном звене»,— сказал глава ведомства на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований». Ситуация, по его словам, меняется в лучшую сторону, поскольку медицинских психологов активно «вовлекают в рамках нашего нормативно-правового регулирования».