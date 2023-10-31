Хотеть не бедно

В МИД РФ прокомментировали опубликованный недавно доклад специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал документ «тревожным». По его словам, из доклада следует, что в США готовятся к новой гонке вооружений — на сей раз уже не только с Россией, но и с Китаем, и рассчитывают в ней победить. Рекомендации доклада дипломат охарактеризовал как «бесконечный шопинг-лист», не исключив, что многие из «хотелок» авторов документа могут в конце концов быть профинансированы. Между тем в новый финансовый год Пентагон вошел вообще без официально утвержденного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Текст (доклада.— “Ъ”) тревожный. Он отражает настрой влиятельной группы отставников, которые так или иначе аффилированы с двумя партиями (демократами и республиканцами.— “Ъ”), попеременно контролирующими органы власти в США»,— заявил журналистам Сергей Рябков во вторник в кулуарах организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «Огарковских чтений».

По словам Сергея Рябкова, из доклада следует, что в Вашингтоне готовятся всерьез обсуждать перспективы новой гонки вооружений и рассчитывают одержать в ней победу над стратегическими соперниками, то есть над Москвой и Пекином.

Напомним, в середине октября был опубликован 160-страничный доклад специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам (.pdf). Его подготовила комиссия из 12 человек, в которую вошло равное число экспертов-демократов и республиканцев. Все они бывшие высокопоставленные сотрудники госструктур США. В документе содержится 131 вывод и дается 81 рекомендация. Авторы считают, что с точки зрения национальных интересов и безопасности США сегодняшняя ситуация хуже, чем на пике противостояния с СССР, поскольку «Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, каждый из которых стремится изменить международный статус-кво силой». Отсюда ключевой посыл доклада: США должны качественно и количественно наращивать свой обычный и ядерный арсенал, чтобы одновременно сдерживать Россию и Китай (подробнее о документе см. “Ъ” от 14 октября).

«Замах (доклада.— “Ъ”) огромный. Этот шопинг-лист, по сути дела, бесконечен»,— прокомментировал запросы авторов документа Сергей Рябков. При этом он допустил, что в «условиях бюджетно-финансового беспредела, который творится в США, получить финансирование может все что угодно, была бы лишь политическая воля и соответствующее решение».

«В этом плане мы имеем потенциально достаточно тревожную ситуацию: любые “хотелки” лиц, которые правильно подают свои интересы, пожелания и приоритеты в структурах, отвечающих за финансирование, могут так или иначе удовлетворяться»,— отметил замминистра. Соответствующая «машина», по его оценке, уже «запущена».

Между тем в новый фискальный год, начавшийся недавно, Пентагон вошел без официально утвержденного бюджета. Проект бюджета оборонного ведомства США оказался одним из немногих законопроектов, который успел пройти согласование в нижней палате Конгресса до того, как с поста сняли ее спикера. В конце сентября Палата представителей с рядом поправок передала проект бюджета Пентагона на голосование в контролируемый демократами Сенат.

Проект Палаты представителей предусматривает расходы в размере $826 млрд, что на $14,13 млрд меньше бюджетного запроса американского президента и на 3,5% больше того, что Пентагон получил в 2023 финансовом году.

В настоящий момент судьба документа непонятна — проект прошел два чтения в Сенате и поставлен в основной парламентский календарь на голосование. При этом контролируемый демократами Сенат, скорее всего, предложит свои поправки к документу, которые снова нужно будет согласовать с Палатой представителей. Тем временем до конца действия временной бюджетной резолюции остается чуть больше двух недель.

Стоит, впрочем, отметить, что Пентагон уже входил в финансовые годы без официально утвержденного бюджета, и в конце концов все одобренные Конгрессом суммы выделялись. По оценке Бюджетного управления Конгресса США, только на модернизацию своего ядерного арсенала Соединенные Штаты должны будут в ближайшие девять лет потратить около $756 млрд. «Рекомендации специальной комиссии Конгресса, если они будут выполнены, потребуют еще несколько сотен миллиардов долларов»,— констатирует исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Сергей Рябков прокомментировал и ряд отдельных рекомендаций спецкомиссии Конгресса, включая призыв начать проводить учения по дозагрузке предельного количества боеголовок на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подлодок (БРПЛ), а также разработать планы и процедуры по реконверсии (то есть обратному переоборудованию) пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков B-52, которые были объявлены неспособными нести ядерное оружие в рамках российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Замминистра напомнил, что Россия на протяжении нескольких лет указывала на то, что переоборудованные в рамках договора пусковые установки американских БРПЛ и бомбардировщики B-52 можно легко вернуть в состояние, подходящее для ядерных миссий. «Те методики, приемы и технические решения, которые были применены при конверсии (ПУ БРПЛ и бомбардировщиков.— “Ъ”) под обычные миссии, которые США нам “продавали” как необратимые, предлагая поверить на слово без должной проверки этих обстоятельств, сейчас, как выясняется, я думаю, достаточно эффективно и без больших затрат могут быть реверсированы. Что и требовалось доказать. Это было понятно изначально. Мы видели американское поведение насквозь»,— сказал Сергей Рябков.

Отметим, что в докладе помимо призыва к укреплению обычного и ядерного арсенала США также говорится о необходимости переговоров с Россией по уменьшению ядерных рисков и контролю над вооружениями.

Ранее “Ъ” писал, что Россия получила от США в письменном виде предложения о возобновлении диалога по стратегической стабильности и сейчас прорабатывает их в межведомственном формате (см. “Ъ” от 26 октября). Сергей Рябков во вторник сообщил журналистам, что этот процесс «еще не завершен».

«И я никакого прогноза по временному диапазону (возможного ответа России.— “Ъ”) вам дать сейчас не могу. Не потому, что документ архисложный или содержит элемент новизны. Но это часть более широкой политической картины. Будем ли мы давать какой-то формальный ответ на этот документ, не будем, этот сюжет на сегодня не рассматривается,— сказал замминистра.— Мы продолжаем внутреннее обсуждение того, что заложено в этом документе. Мы оцениваем тезисы, которые там отражены под углом в том числе конкретных действий Вашингтона. И мы не можем абстрагироваться от панорамы антироссийских проявлений, которые и сам Вашингтон, и его сателлиты умножают постоянно в разных областях. Поэтому на сегодня обсуждать саму перспективу возобновления диалога по стратстабильности или по контролю над вооружениями с США совершенно неактуально». По его словам, по сути дела, единственный формат с участием России и США, где эта тематика затрагивается, это так называемая ядерная пятерка.

Елена Черненко; Екатерина Мур, Вашингтон