Морпеху ВС США предъявили обвинения в ограблении и убийстве женщины на Окинаве

Согласно обвинительному заключению, морпех с авиабазы «Футенма» задушил женщину телефонным шнуром в отеле города Наха, столицы префектуры, после чего забрал ее рюкзак с кошельком. Поздно вечером 3 октября полиция задержала Балларда на улице города. Изначально он отрицал вину, однако, по данным источников агентства, сейчас частично признает «причастность» к преступлению.