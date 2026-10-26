Морпеху ВС США предъявили обвинения в ограблении и убийстве женщины на Окинаве
Прокуратура предъявила обвинение 20-летнему морскому пехотинцу Вооруженных сил США Девину Балларду в ограблении и убийстве женщины в префектуре Окинава в Японии 3 октября. Процедуру пришлось ускорить и провести в выходной день — 25 октября, поскольку резонансное дело вновь вызвало волну протестов против присутствия американских военных баз в стране, сообщает Kyodo News.
Согласно обвинительному заключению, морпех с авиабазы «Футенма» задушил женщину телефонным шнуром в отеле города Наха, столицы префектуры, после чего забрал ее рюкзак с кошельком. Поздно вечером 3 октября полиция задержала Балларда на улице города. Изначально он отрицал вину, однако, по данным источников агентства, сейчас частично признает «причастность» к преступлению.
Вступивший в должность 30 сентября губернатор Окинавы Гэнта Кодзя в очередной раз призвал Токио принять меры в отношении американских баз. Местное население глубоко возмущено систематическими преступлениями американских военных — в частности, случаями насилия в отношении женщин и несовершеннолетних, а также постоянным шумом техники и загрязнением окружающей среды.
Правительство Японии направило официальный протест США, потребовав полного содействия расследованию и ужесточения дисциплины среди личного состава. Премьер-министр Санаэ Такаити назвала произошедшее «гнусным преступлением».
После ареста пехотинца 9 октября американские военные ввели на Окинаве комендантский час с полуночи до 5:00 сроком на 30 дней. По словам главы МИД Японии Тошимицу Мотеги, Токио и Вашингтон начали переговоры о пересмотре регламента поведения военных за пределами баз и организации совместного патрулирования силами полиции Японии и военных США.