Подложили бомбу

США должны качественно и количественно наращивать свой ядерный арсенал, чтобы одновременно сдерживать Россию и Китай. Такой вывод содержится в докладе специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам. Существующие планы по модернизации ядерного потенциала страны авторы документа называют «необходимыми, но недостаточными». И хотя доклад носит рекомендательный характер, многие эксперты — как в самих США, так и в России — опасаются, что его реализация приведет к новой гонке вооружений.

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Знакомые все люди

160-страничный доклад (.pdf) по заказу Конгресса США подготовила комиссия из 12 человек, в которую вошло равное число экспертов-демократов и республиканцев. Все они — бывшие высокопоставленные сотрудники госструктур США. Возглавила комиссию Мэдэлин Криден — бывшая замглавы Национальной администрации ядерной безопасности США. Ее замом стал Джон Кайл — бывший сенатор и экс-член Палаты представителей. Из авторов доклада, чьи имена на слуху в России, стоит отметить Роуз Геттемюллер — бывшего замгоссекретаря США и экс-заместителя генсека НАТО, а также Фрэнка Миллера — бывшего высокопоставленного члена Совета национальной безопасности США (при Джордже Буше-младшем), и Маршалла Биллингсли — бывшего спецпосланника президента США (Дональда Трампа) по контролю над вооружениями. Трое из двенадцати авторов документа находятся в российском санкционном списке.

В предисловии к докладу сказано, что созвать комиссию Конгресс в 2022 году побудило «вызывающее беспокойство в военном отношении и все более агрессивное поведение России и Китая». В первый раз подобный орган создавался в 2008 году. В 2009-м он также выпустил большой доклад, но эти два документа кардинально отличаются друг от друга.

В новом докладе сказано, что с 2009 года ситуация в мире кардинально изменилась, поскольку Китай усиленно наращивает свой ядерный арсенал, в то время как Россия активно модернизирует и диверсифицирует свой.

Авторы считают, что с точки зрения национальных интересов и безопасности США сегодняшняя ситуация даже хуже, чем на пике противостояния с СССР: «Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, каждый из которых стремится изменить международный статус-кво силой, если это необходимо: ситуация, которую Соединенные Штаты не ожидали и к которой они не готовы».

Признавая, что риск крупного ядерного конфликта остается низким, составители доклада отмечают: угроза военного конфликта с РФ или КНР выросла. «А вместе с этим вырос и риск применения ядерного оружия, возможно, против территории США»,— предупреждают они. США, как считают члены комиссии, должны готовиться к возможному обмену ядерными ударами с Россией и Китаем и должны быть в состоянии одержать верх.

Для авторов доклада были проведены специальные закрытые встречи с представителями силовых и разведывательных структур США. «Эти брифинги подтверждают наш вывод о том, что нам как нации необходимо срочно подготовиться к новой реальности»,— говорится в документе. И отмечается: эта реальность наступит в 2027–2035 годах, но принимать меры надо прямо сейчас.

В докладе содержится 131 вывод и дается 81 рекомендация.

Среди прочего в нем сказано, что «цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений». «Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий (то есть в Европе и Азии.— “Ъ”)»,— отмечают составители доклада.

По их мнению, «размер и состав ядерных сил США должен учитывать возможность совместных агрессивных действий со стороны России и Китая». Авторы призывают перестать рассматривать ядерные силы Китая как угрозу «меньшего масштаба» по сравнению с Россией. Федерация американских ученых (FAS) при этом оценивает ядерный потенциал России в 5,9 тыс. боеголовок, а Китая — в 400.

«Существующая программа модернизации ядерных сил США абсолютно необходима, хотя и недостаточна для противостояния новым угрозам, исходящим от России и Китая»,— убеждены, однако, члены комиссии. По их мнению, США должны качественно и количественно наращивать свой ядерный арсенал. Но, впрочем, и неядерный тоже.

Среди прочего они рекомендуют: начать проводить учения по дозагрузке предельного количества боеголовок на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подлодок (БРПЛ), а также разработать планы и процедуры по реконверсии (то есть обратному переоборудованию) пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков B-52, которые были объявлены неспособными нести ядерное оружие в рамках российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ); предусмотреть возможность развертывания перспективной МБР Sentinel с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения; увеличить число запланированных к развертыванию крылатых ракет воздушного базирования большой дальности (LRSO); увеличить заказ на стратегические бомбардировщики B-21 и самолеты-заправщики; начать готовиться к тому, чтобы часть будущего парка этих бомбардировщиков была приведена в состояние постоянной боевой готовности; увеличить запланированное производство атомной подводной лодки нового поколения класса Columbiа и ускорить разработку и развертывание ракет Trident в модификации D5LE2; активизировать усилия по разработке передовых мер противодействия противовоздушной и противоракетной обороны противника; изучить возможность создания подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Помимо этого, авторы доклада предлагают заняться диверсификацией арсенала ядерных вооружений ограниченной мощности и рассмотреть вопрос о развертывании ядерных сил США не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом они считают необходимым внести в ядерную доктрину США элемент «намеренной двусмысленности», с тем чтобы у противников не было точного понимания условий, при которых Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие.

Много в докладе говорится и о необходимости наращивания неядерных вооружений. Так, авторы считают, что США должны уделять приоритетное внимание финансированию и ускорению программ создания высокоточных неядерных вооружений большой дальности. Допускают они и размещение наступательных вооружений в космосе.

Кроме того, члены комиссии призывают администрацию США больше внимания уделять своим союзникам. Сеть альянсов и партнерств, как сказано в докладе, вносит вклад в укрепление безопасности США, так как в случае обострения ситуации «агрессию можно сдержать на региональном уровне, прежде чем она достигнет территории США». Кроме того, как отмечается в документе, союзники важны для экономического процветания США.

В стиле холодной войны

Многие американские эксперты критически отнеслись к выводам и рекомендациям комиссии. В Ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон) предупредили, что реализация соответствующих мер приведет к новой гонке вооружений: «В нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий. А опыт холодной войны учит нас, что в неограниченной гонке вооружений нет победителей, есть только проигравшие». Вместо действий, способных усилить опасную конкуренцию, США, по мнению представителей ассоциации, должны проявлять «взвешенный и сдержанный подход в этих вопросах и предпринимать энергичные дипломатические усилия в вопросах контроля над вооружениями и разоружения с Россией, Китаем и другими ядерными державами».

В беседе с “Ъ” исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл пояснил, что доклад комиссии может стать своего рода «меню», из которого администрации США будут извлекать варианты наращивания американского ядерного потенциала в случае отсутствия прогресса в диалоге по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Раскритиковала доклад комиссии и вышеупомянутая Федерация американских ученых. В комментарии FAS разбираются ключевые рекомендации комиссии с объяснением, почему та или иная идея лишена смысла. Так, к примеру, ученые напоминают, что предыдущие попытки развертывания подвижных грунтовых комплексов МБР были неуспешными, а в руководстве военно-воздушных сил в 2021 году заявили, что на постоянное дежурство снаряженных бомбардировщиков уходит слишком много сил и этот процесс нельзя поддерживать бесконечно. «Рекомендации, включенные в доклад комиссии, вероятно, усугубят гонку вооружений и еще больше сузят возможности для взаимодействия с Россией и Китаем по контролю над вооружениями»,— предупредили в FAS.

Подвергли критике доклад и в России.

Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с “Ъ” отметил: впервые за многие годы в документе, составленном пусть и отставными экспертами, но по заказу Конгресса и в рамках оборонного бюджета США, то есть обладающем определенным официальным статусом, всерьез допускается возможность ядерной войны с Россией и Китаем. «Более того, в тексте сказано, что США должны быть в состоянии сдержать и победить обоих соперников одновременно. Это серьезное новшество, свидетельствующее о том, что составители доклада отвергают известную формулу (Горбачева—Рейгана.— “Ъ”), что в ядерной войне не может быть победителей, а потому она не должна быть развязана»,— пояснил эксперт.

Местами стиль и язык этого доклада, по его оценке, «напоминает документы, которые писались при администрации Гарри Трумана в конце 1940-х — начале 1950-х и в 1970-х в рамках Комитета по существующей угрозе». «В нем содержится типичная для разгара предыдущей холодной войны терминология и аргументация»,— подметил Сергей Рогов. По его словам, стилистика и содержание доклада свидетельствуют об ужесточении подходов американской элиты к ядерной сфере, причем как среди республиканцев, так и демократов.

Эксперт Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” охарактеризовал документ как «очень агрессивный». «При этом он позиционируется как консенсусный, причем двухпартийный. Да, в США есть и носители другого мнения, в том числе внутри действующей администрации, но к 2027 году представленные приоритеты вполне могут стать базовым трендом»,— допустил собеседник “Ъ”. России, по его мнению, на сегодняшний день стоит продолжать перевооружение стратегических сил в соответствии с ранее установленными параметрами (хоть сейчас в части обороны есть и более острые вопросы, требующие расходов), однако внимательно следить за развитием как американского, так и китайского арсеналов. «Худшим же шагом в смысле реагирования на подобные выкладки было бы использование такого же арифметического подхода вместо применения аналитических наработок в сфере сдерживания, в том числе через асимметричные решения»,— добавил он.

В свою очередь, Павел Подвиг, директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Швейцария), в беседе с “Ъ” отметил: какие-то из рекомендаций комиссии в части увеличения количества развернутых носителей и боезарядов могут быть выполнены, но что-то не будет поддержано военными и Конгрессом. «В целом рост арсенала, наверное, неизбежен. Несложно предсказать, что реакция на такое развитие событий в России и Китае будет резко негативной, особенно поскольку в рекомендациях подчеркивается необходимость развития систем противоракетной обороны»,— предположил эксперт. В то же время он подчеркнул, что преувеличивать роль ответных действий Москвы и Пекина, предрекая новую гонку вооружений, на текущий момент не стоит.

Елена Черненко