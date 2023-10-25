Небумага все стерпит

Россия получила от США в письменном виде предложения о возобновлении диалога по стратегической стабильности и сейчас прорабатывает их в межведомственном формате. Об этом журналистам в среду заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По данным “Ъ”, документ был направлен в Москву во второй половине сентября и отчасти повторяет тезисы, ранее публично обнародованные американскими официальными лицами. Сергей Рябков сказал, что Россия ответит на предложения США «в должный момент», но дал понять, что однозначно позитивным этот ответ не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил на вопросы журналистов о ситуации вокруг инициативы США по возобновлению переговоров с Россией по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Как сообщил ранее “Ъ”, США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность начать диалог по этим темам и ждут ответа Москвы на свое предложение.

«Это так. (Предложения поступили.— “Ъ”) в форме non paper, то есть на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки»,— подтвердил Сергей Рябков (цитаты по «РИА Новости»). По его словам, сейчас российская сторона анализирует американский документ «в межведомственном формате». «Там нет элементов новизны. Это известная позиция, просто она сведена воедино. Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме, пока преждевременно говорить»,— добавил он.

По данным “Ъ”, американский документ был направлен в Москву во второй половине сентября. Среди прочего в нем повторяется суть заявлений, сделанных 2 июня советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Напомним, он тогда заявил, что Белый дом заинтересован в начале консультаций с Москвой о договоренностях, которые пришли бы на смену истекающему в начале 2026 года Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как следовало из выступления Джейка Салливана, в Вашингтоне не считают нужным тянуть с такими переговорами до того момента, пока улучшатся переживающие глубокий кризис двусторонние отношения с Москвой, а предлагают действовать по принципу compartmentalization («компартментализации», то есть отделения одних вопросов от других).

В администрации Джо Байдена полагают, что это может сработать, поскольку в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях, будь то по идеологии, обстановке в Европе, войнам во Вьетнаме и Афганистане.

Из комментария Сергея Рябкова журналистам следует, что Россию такой подход не устраивает. США в своем non paper, по его словам, «предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего». «Мы к этому не готовы,— подчеркнул замминистра.— Мы считаем, что без изменений глубоко, фундаментально враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая тематику ДСНВ и другие сюжеты, в том виде, как это практиковалось ранее, просто невозможно».

Под изменением курса США по отношению к России в Москве подразумевают в том числе и отказ от предоставления военной помощи Украине. Однако на данный момент тенденция ровно обратная: на прошлой неделе президент США Джо Байден в обращении к нации сообщил о намерении запросить у Конгресса пакетную помощь для Украины и Израиля (речь идет о едином запросе на общую сумму $106 млрд, большая часть из которой должна быть предоставлена Киеву).

Между тем у России и нынешней администрации США остается не так уж и много времени на выработку каких-либо договоренностей.

Скоро в США развернется предвыборная кампания (президентские выборы намечены на ноябрь 2024 года), что значительно усложнит выход на компромиссные решения: оппонирующие демократам республиканцы будут использовать любой повод, чтобы упрекнуть действующую администрацию в излишней уступчивости Москве. Если же республиканцы в итоге придут к власти, они могут перечеркнуть достижения их предшественников. В любом случае ситуация особого оптимизма не внушает.

Елена Черненко