КНДР обратилась в Совбез ООН после подрыва южнокорейских военных на минах

В письме утверждается, что инцидент якобы сфабрикован Сеулом, чтобы дискредитировать усилия КНДР по укреплению южной границы и переложить на Пхеньян ответственность за эскалацию на Корейском полуострове. Постпред также обвинил южнокорейских военных в открытии огня, который «серьезно угрожал жизни» северокорейских строителей на границе, расценив это как нарушение Устава ООН.