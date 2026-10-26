КНДР обратилась в Совбез ООН после подрыва южнокорейских военных на минах
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил председателю Совета Безопасности письмо из-за сентябрьского происшествия на границе, где при взрыве мины пострадали южнокорейские военные. В обращении, тезисы которого приводит в понедельник ЦТАК, КНДР категорически отвергает обвинения Сеула и называет произошедшее сфабрикованной провокацией.
В письме утверждается, что инцидент якобы сфабрикован Сеулом, чтобы дискредитировать усилия КНДР по укреплению южной границы и переложить на Пхеньян ответственность за эскалацию на Корейском полуострове. Постпред также обвинил южнокорейских военных в открытии огня, который «серьезно угрожал жизни» северокорейских строителей на границе, расценив это как нарушение Устава ООН.
Ким Сон напомнил о праве КНДР на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Дипломат предупредил, что в случае нарушения границы «хоть на один миллиметр» или новых провокаций Сеул понесет полную ответственность за последствия.
Взрыв мин в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на Корейском полуострове произошел 21 сентября. Южнокорейцы официально возложили вину за инцидент на КНДР. После этого Пхеньян привел в состояние повышенной готовности «новые средства противодействия» вдоль границы, а также объявил о планах возобновить пропагандистское вещание через громкоговорители.