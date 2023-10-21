Ответно-встречным курсом

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность начать с РФ переговоры по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом “Ъ” сообщили в посольстве США в Москве, добавив: российские власти пока не отреагировали на это предложение, но американская сторона надеется, что ответ будет. В МИД РФ подтвердили “Ъ”, что американские идеи доводятся до Москвы «по различным каналам». В министерстве уточнили, что «по форме и содержанию потенциального ответа» на предложения Вашингтона Россия определится «со временем».

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Вашингтон ждет ответа

«Соединенные Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года (то есть на период после истечения российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях.— “Ъ”). Мы готовы вступить в эти обсуждения, о чем сообщили непосредственно российским официальным лицам, (а затем.— “Ъ”) переподтвердили эту готовность. Пока Россия не проявила ответной готовности (вступить в диалог.— “Ъ”), но она все еще может сделать это. И мы надеемся, что сделает»,— заявили “Ъ” в пресс-службе посольства США в Москве.

Ранее, 17 октября, постоянный представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН сказал, что Вашингтон готов к «взаимодействию и конструктивной работе» с Москвой в сфере контроля над вооружениями. Он повторил предложение, впервые высказанное американской стороной 2 июня. Тогда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом заинтересован в начале консультаций с Москвой о договоренностях, которые пришли бы на смену истекающему в начале 2026 года ДСНВ.

Как следовало из выступления, в Вашингтоне не считают нужным тянуть с такими переговорами до того момента, пока улучшатся переживающие глубокий кризис двусторонние отношения с Москвой, а предлагают действовать по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно» (по-английски это compartmentalization, компартментализация).

В администрации Джо Байдена полагают, что это может сработать, поскольку в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях, будь то по идеологии, обстановке в Европе, войнам во Вьетнаме и Афганистане (подробнее см. “Ъ” от 6 июня).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал заявление представителя Белого дома «важным и позитивным», добавив: в Москве рассчитывают, что оно будет подкреплено «де-факто шагами по дипломатическим каналам». «Нужно сначала понять, как формулируется это предложение (США.— “Ъ”). В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях»,— добавил он.

В Вашингтоне, однако, долгое время не могли оформить свои предложения Москве. Дело дошло до того, что представители Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms control association — американская неправительственная организация) выступили с публичным призывом к администрации США направить России хоть какую-то позиционную бумагу по следам июньского выступления Джейка Салливана, пусть даже совсем короткую.

Из комментария посольства США в РФ “Ъ” следует, что в итоге американские предложения были доведены непосредственно до российских официальных лиц.

Никакого обособления

В МИД РФ подтвердили это “Ъ”. «Что касается получения напрямую от США ранее публично озвученных Джейком Салливаном предложений по диалогу о контроле над вооружениями, то соответствующие пассажи из его выступления доводятся до нас по различным каналам,— сказали “Ъ” в министерстве.— По форме и содержанию потенциального ответа со временем мы определимся».

При этом в министерстве отметили, что на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН (где Брюс Тернер повторил предложение Джейка Салливана) выступала и российская делегация. «С нашей стороны было, в частности, заявлено, что контроль над вооружениями не может осуществляться без учета общей военно-политической и военно-стратегической ситуации»,— напомнили в ведомстве.

Перспективы прогресса на этом направлении, как сказано в комментарии МИДа, напрямую зависят от ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности. «В связи с этим совершенно нереалистичны звучащие из Вашингтона призывы к немедленному запуску переговоров по контролю над ядерными вооружениями с их “обособлением” от современных реалий и общего состояния отношений между нашими странами, включая срежиссированный США конфликт в Евро-Атлантике (речь идет, по всей видимости, о ситуации вокруг Украины и в целом о противостоянии США и НАТО с Россией.— “Ъ”)»,— заявили “Ъ” в ведомстве. И добавили: «Рассчитываем, что американская делегация в Первом комитете отфиксировала эту часть российского выступления».

Ранее в МИД РФ уже говорили, что Россия не заинтересована в компартментализации, то есть в том самом «обособлении», и не считает целесообразным обсуждать вопросы снижения ядерных рисков и контроля над вооружениями в отрыве от конфликта вокруг Украины, общей ситуации с безопасностью в Европе и деградации российско-американских отношений. «Мы не можем обсуждать тематику контроля над вооружениями в режиме так называемой компартментализации, то есть выделения, вычленения из всей совокупности вопросов, составляющих повестку дня, только некоторых элементов, интересующих США, и выведения за скобки других моментов, которые для нас не менее важны, чем то, что интересует американцев»,— заявил журналистам в сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия должна прежде всего убедиться в том, что «фундаментально враждебный в отношении нее курс США меняется в лучшую сторону». «А этого не происходит и близко»,— констатировал тогда дипломат.

Стоит отметить, что после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года США сами отказались от продолжения запущенного летом 2021 года «Диалога по стратегической стабильности» с Россией, пояснив: business as usual (деятельности как ни в чем не бывало) уже не будет. Впоследствии в Вашингтоне сочли, что по вопросам снижения ядерных рисков и контролю над вооружениями диалог с Россией все же вести необходимо. Однако теперь в Москве говорят, что США сами продемонстрировали подход, противоположный компартментализации, и не вправе требовать от России не связывать одни вопросы с другими.

Очередным шагом к деградации отношений власти РФ сочли поставку американской стороной Украине дальнобойных ракет ATACMS. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это «большой ошибкой». «Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений… Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией»,— заявил он в минувшую среду. В Кремле также негативно отреагировали на выступление президента США Джо Байдена, который в четверг провел параллели между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и российским лидером Владимиром Путиным (см. материал на этой стр.).

Между тем в США усиливаются голоса тех, кто считает, что выйти на новые рамочные договоренности в сфере контроля над вооружениями с Россией (и Китаем) вряд ли получится, а потому Вашингтону стоит уже сейчас начать укреплять свой ядерный арсенал. Такой вывод, в частности, содержится в опубликованном на днях докладе специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам (см. “Ъ” от 14 октября). Среди прочего составители доклада рекомендуют ряд шагов, мало совместимых с приостановленным и Россией, и США, но все еще продолжающим официально действовать до 2026 года ДСНВ. Так, эксперты считают необходимым начать проводить учения по дозагрузке предельного количества боеголовок на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подлодок (БРПЛ), а также разработать планы и процедуры по реконверсии (то есть обратному переоборудованию) пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков B-52, которые были объявлены неспособными нести ядерное оружие в рамках этого договора. Впрочем, пока это лишь рекомендации.

Елена Черненко, Леонид Ганкин