Классика в исполнении Жозе Моуринью
«Реал» обыграл «Барселону» и оборвал ее победную серию в чемпионате Испании
В десятом туре чемпионата Испании по футболу состоялось так называемое «класико», в котором «Барселона» на своем поле уступила мадридскому «Реалу» — 1:2. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе. У проигравших отличился Рафинья. Столичный клуб нанес каталонцам первое поражение и не дал им установить историческое достижение по количеству побед на старте чемпионата.
Перед очередным классическим противостоянием в масштабах уже не только испанского, но и мирового футбола едва ли не впервые за всю его историю один из участников считался явным фаворитом. И это была «Барселона», которая начала чемпионат с девяти побед подряд и повторила рекорд «Реала» по числу выигрышей на старте турнира, установленный еще в сезоне-1968/69. Впечатляла и результативность каталонского клуба, наколотившего в этих матчах 39 мячей. Несколько команд Ла Лиги, весьма вероятно, не достигнут такого показателя и за все 38 туров. Мадридцы же на стартовом отрезке потерпели уже два поражения и отставали на шесть очков.
Впрочем, недавно выяснилось, что нынешняя «Барса» все-таки, как говорится, не бессмертна, и в Лиге чемпионов ее обыграл «Пари Сен-Жермен» — 4:2. К тому же она испытывала кадровые трудности, особенно в задней линии, потеряв из-за травм Жюля Кунде, Эрика Гарсию и Андреаса Кристенсена. Вдобавок командный лазарет пополнил полузащитник Дани Ольмо. Хорошо, что быстро вернулся в строй лучший бомбардир текущего чемпионата Испании Рафинья, забивший 12 голов в восьми турах, хотя после повреждения, полученного в сборной Бразилии, он несколько выбился из игрового ритма.
Правда, у «Реала» тоже были потери. Совсем некстати загрипповал основной голкипер Тибо Куртуа, и в ворота встал украинец Андрей Лунин. По-прежнему находятся в списке травмированных Родриго и Рауль Асенсио. Кроме того, продолжал отбывать четырехматчевую дисквалификацию Винисиус Жуниор. С другой стороны, многие эксперты отмечали, что отсутствие слишком звездного и капризного бразильца даже позитивно отразилось на команде Жозе Моуринью, а заменивший его Ян Дьоманде органично вписался в состав на позиции левого вингера.
«Барселона» считалась фаворитом и начала как фаворит, сразу забрав себе мяч. «Реал» был к этому готов, так что с наскока его взять не удалось. Только Энтони Гордон на всякий случай проверил издали готовность Лунина. Сменщик Куртуа показал, что так просто ему не забьешь, хотя англичанин потом попробовал еще раз пробить из-за штрафной площади. Куда более опасным получился проверочный удар правого вингера мадридцев Арды Гюлера, и именно на вратаря хозяев Жоана Гарсию можно было записать первый в этом матче сейв.
Гости и дальше практически ничего не позволяли придумать креативной «Барсе» в атаке. Лидера каталонцев Ламина Ямаля держал под контролем Марк Кукурелья, да и Рафинью не подпускали близко к воротам, а с дистанции он никак не мог попасть в створ. На 30-й минуте сине-гранатовым еще пришлось заменить из-за травмы правого защитника Хави Эспарта, выпустив Алехандро Бальде, а на 41-й именно из его зоны Дьоманде сделал прострел, который привел к голу. Вместо того, чтобы спокойно разрядить ситуацию, центрбек «Барселоны» Жерар Мартин ударил в пробегавшего мимо Килиана Мбаппе, и от него мяч залетел в сетку. Конечно, «Реалу» повезло, но все же и команда Ханса-Дитера Флика чувствовала себя не в своей тарелке. Эпизод, когда Ямаль под занавес первого тайма промазал просто из убойного положения, только подтвердил это. В лучшем случае подопечные немецкого специалиста попадали в Лунина.
Во втором тайме каталонцы все-таки постепенно раскачали мадридскую оборону и сравняли счет на 61-й минуте после хитрого розыгрыша углового. Гости, видимо, ждали от Педри верховой подачи, а он отдал низом Рафинье, который наконец-то попал куда надо. Возможно, Лунин мог выручить одноклубников, но лишь зацепил мяч перчатками. Зато когда Мартин на следующем угловом нанес, казалось бы, неотразимый удар головой, запасной голкипер «Реала» очень эффектно потащил его.
После перерыва «Барса» играла лучше. Моментов у нее было мало, но Ямаль все же мог вывести ее вперед, когда сперва зарядил из-за штрафной рядом со штангой, а затем угодил в центрального защитника столичного клуба Дина Хёйсена. Мадридцы вроде были не против ничьей и вообще почти не угрожали воротам Гарсии, а в результате усыпили бдительность соперника и на 87-й минуте провели разящую контратаку. Опорник Эдуарду Камавинга совершил неожиданный рейд в чужую штрафную, изящно разобрался с Пау Кубарси и покатил на пустые ворота Мбаппе. Французский бомбардир, естественно, оформил дубль.
Так «Реал» выиграл, наверное, далеко не самый зрелищный матч в истории «класико» — 2:1, сократив отставание от лидера до трех очков. Между ними еще находится мадридский «Атлетико», и чемпионская гонка в Испании, похоже, будет куда непредсказуемее, чем могло показаться после мощного старта «Барселоны». Похоже, опытнейший Моуринью не зря вернулся в «Реал» и еще не сказал своего последнего слова в большом футболе. Флика знаменитый португалец тактически переиграл, практически нивелировав весь мощнейший атакующий потенциал каталонцев.