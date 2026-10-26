Классика в исполнении Жозе Моуринью

Гости и дальше практически ничего не позволяли придумать креативной «Барсе» в атаке. Лидера каталонцев Ламина Ямаля держал под контролем Марк Кукурелья, да и Рафинью не подпускали близко к воротам, а с дистанции он никак не мог попасть в створ. На 30-й минуте сине-гранатовым еще пришлось заменить из-за травмы правого защитника Хави Эспарта, выпустив Алехандро Бальде, а на 41-й именно из его зоны Дьоманде сделал прострел, который привел к голу. Вместо того, чтобы спокойно разрядить ситуацию, центрбек «Барселоны» Жерар Мартин ударил в пробегавшего мимо Килиана Мбаппе, и от него мяч залетел в сетку. Конечно, «Реалу» повезло, но все же и команда Ханса-Дитера Флика чувствовала себя не в своей тарелке. Эпизод, когда Ямаль под занавес первого тайма промазал просто из убойного положения, только подтвердил это. В лучшем случае подопечные немецкого специалиста попадали в Лунина.