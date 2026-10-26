12-й канал: глава ЦАХАЛ отказался выполнять приказ Нетаньяху по Ирану
Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир выступил против приказа политического руководства страны о проведении военной операции, которая может привести к возобновлению прямых боевых действий с Ираном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.
По информации СМИ, Эяль Замир запросил дополнительные консультации и отказался выполнять распоряжение до тех пор, пока политическое руководство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху не предоставит письменные юридические обоснования и личные подписи под документом.
Один из военных источников телеканала предупредил, что подобная операция, детали которой не раскрываются, способна мгновенно спровоцировать масштабный конфликт из-за ошибки в оценке обстановки. В армейском командовании опасаются, что иранскую проблему хотят использовать для предвыборного пиара.
В последние дни несколько западных СМИ сообщали о том, что власти США и Израиля обсуждают новые удары по Ирану. По их информации, Биньямин Нетаньяху настаивает на проведении операции до выборов в Кнессет 27 октября.