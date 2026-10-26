Главы ЕК и Евросовета поздравили оппозицию Сербии с победой на выборах
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили оппозиционный блок «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.
«Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе»,— указано в совместном заявлении, опубликованном на их страницах в соцсети X.
Досрочные парламентские выборы в Сербии состоялись 25 октября. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии (РИК) на 7:20 мск, по итогам обработки 91,25% бюллетеней, коалиция «Студенческий список — Студенты побеждают» набирает 51,61% голосов. Правящий блок «Александр Вучич — Объединенная Сербия» получает 39,92%. Экс-президент Александр Вучич уже признал поражение. На улицах Белграда отпраздновали победу оппозиции.