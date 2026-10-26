Главы ЕК и Евросовета поздравили оппозицию Сербии с победой на выборах

«Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе»,— указано в совместном заявлении, опубликованном на их страницах в соцсети X.