Главные новости к утру 26 октября
Партия Вучича проиграла на парламентских выборах в Сербии
Александр Вучич заявил, что его коалиция «Объединенная Сербия» проиграла на досрочных парламентских выборах в стране. Победу, по его словам, одержал оппозиционный «Студенческий список». Окончательный результат голосования пока опубликован не был.
Делегация Словакии прибыла в Москву для участия в 22-м заседании межправительственной комиссии. Заседание в таком формате пройдет впервые за последние пять лет. С российской стороны комиссию возглавляет глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Лидер Партии трудящихся и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов главы государства. Он набрал 51,79% голосов. Его соперник — кандидат от правой оппозиции, сенатор Флавиу Болсонару — получил 48,21%.
Обязанности мэра Владивостока временно будет исполнять замглавы города Дмитрий Свитайло. В статусе вице-мэра он курирует управление общественной безопасности, связям с властью и районные администрации города.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил после визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.
В результате ракетного удара ВСУ по промышленной зоне Ельца один человек погиб, шестеро получили ранения.
Эстония планирует обсудить бойкот Олимпийских игр из-за допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
В Свердловской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, после чего начался пожар. Пострадавших нет, движение приостановлено. Были повреждены соседние пути.