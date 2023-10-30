США выступили против прекращения огня в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа пошло бы на пользу только палестинскому движению «Хамас», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В связи с этим США пока отвергают такой вариант. Вместо этого Вашингтон предлагает «паузы» для доставки гуманитарной помощи.

«Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением»,— заявил господин Кирби журналистам (цитата по AFP). «В настоящее время мы не поддерживаем прекращение огня»,— добавил он.

США ранее дважды выступили против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН,— это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев