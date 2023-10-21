Агентства ООН: ситуация в Газе катастрофическая, мир должен сделать больше

Ситуация в секторе Газа является катастрофической, говорится в совместном заявлении пяти агентств ООН. Больницы переполнены, в них не хватает топлива, растут трудности с доступом к продуктам, десятки тысяч людей вынуждены были покинуть дома, запасы гуманитарных грузов исчерпаны.

«До начала последних боевых действий в Газе была отчаянная гуманитарная ситуация. Сейчас она катастрофическая. Мир должен сделать больше»,— говорится в заявлении. С призывами к миру выступили Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Агентства ООН заявили, что поступившей в субботу гуманитарной помощи недостаточно. В помощи нуждаются 1,6 млн человек, наиболее уязвимы дети, беременные и пожилые. Почти половина населения Газы — это дети. «Так как примерно за две недели непрерывных бомбардировок в Газе повреждено или уничтожено очень много объектов гражданской инфраструктуры... времени остается все меньше до того как смертность может резко возрасти из-за вспышек заболеваний и отсутствия потенциала здравоохранения»,— говорится в совместном заявлении.

«Мы призываем к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы. <...> Мы призываем обеспечить безопасный и устойчивый доступ к воде, продовольствию, медуслугам и топливу... Мы призываем защитить всех мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Газе, включая медучреждения. Мы призываем защитить гуманитарных работников в Газе, которые рискуют своими жизнями в служении другим. И мы призываем все стороны к максимальному соблюдению норм международного гуманитарного права»,— отмечается в документе.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа осложнилась на фоне ответной военной операции Израиля на атаку «Хамаса» 7 октября. Стороны находятся в состоянии войны. Израиль устроил блокаду анклава и потребовал от 1,1 млн мирных жителей северной его части эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ готовится к наземной операции. Сегодня, 21 октября, на границе Египта с сектором Газа ненадолго открывался КПП «Рафах». В анклав было доставлено 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

О проблемах с доставкой помощи — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Леонид Уварчев