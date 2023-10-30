Минздрав: число погибших в секторе Газа увеличилось до 8306

В результате военных действий между палестинским движением «Хамас» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 8306 человек, среди них 3457 детей. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fatima Shbair / AP Фото: Fatima Shbair / AP

«Число погибших в Газе возросло до 8306, в том числе 3457 детей, 2136 женщин. Ранены более 20 тыс. человек, под завалами находятся 1950 человек, в том числе 1050 детей»,— говорится в сообщении телеканала. Утверждается, что в результате обстрелов выведены из строя по меньшей мере 25 медучреждений.

Война между Израилем и боевиками палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела палестинским движением израильских территорий сотнями ракет, вторжением в некоторые населенные пункты и взятием заложников. Израиль в ответ объявил о начале военной операции в секторе Газа. По данным израильских властей, с 7 октября погибли более 1,4 тыс. человек, около 5,5 тыс. получили ранения. В заложниках у боевиков «Хамаса» оказались 230 человек, в том числе дети.

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