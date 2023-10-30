Минздрав: число погибших в секторе Газа увеличилось до 8306
В результате военных действий между палестинским движением «Хамас» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 8306 человек, среди них 3457 детей. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав анклава.
Фото: Fatima Shbair / AP
«Число погибших в Газе возросло до 8306, в том числе 3457 детей, 2136 женщин. Ранены более 20 тыс. человек, под завалами находятся 1950 человек, в том числе 1050 детей»,— говорится в сообщении телеканала. Утверждается, что в результате обстрелов выведены из строя по меньшей мере 25 медучреждений.
Война между Израилем и боевиками палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела палестинским движением израильских территорий сотнями ракет, вторжением в некоторые населенные пункты и взятием заложников. Израиль в ответ объявил о начале военной операции в секторе Газа. По данным израильских властей, с 7 октября погибли более 1,4 тыс. человек, около 5,5 тыс. получили ранения. В заложниках у боевиков «Хамаса» оказались 230 человек, в том числе дети.
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