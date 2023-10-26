Ford достиг предварительного соглашения с профсоюзами о повышении зарплат

Представители американского профсоюза рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers — UAW) сообщили о достижении с автоконцерном Ford Motor предварительной договоренности по повышению зарплат и улучшению других условий труда для рабочих Ford, входящих в этот профсоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luke Sharrett / Reuters, Reuters Фото: Luke Sharrett / Reuters, Reuters

Отмечается, что руководство компании согласилось увеличить зарплату для рабочих на 25–30%, а также в 1,5 раза повысить расценки для сотрудников с временной занятостью. На 11% зарплата будет повышена немедленно, остальное повышение произойдет в ближайшие год-два.

Профсоюзы также добились от Ford улучшения условий по пенсионным отчислениям и медицинской страховке. 29 октября представители профсоюза отправятся на предприятия Ford в Детройте. Если совет рабочих одобрит условия предварительного соглашения, забастовка будет завершена.

Забастовка рабочих американского автопрома, входящих в профсоюз UAW, продолжается уже 40 дней. Остановлена работа на ряде предприятий General Motors (GM), Ford и Chrysler (входит в альянс Stellantis). Забастовка уже начала негативно сказываться на финансовых показателях автоконцернов. GM заявила, что только первые две недели забастовки обошлись ей в $200 млн. Поскольку забастовка еще продолжается, убытки от нее отразятся как минимум еще и на показателях за четвертый квартал. Переговоры UAW с автоконцернами GM и Stellantis еще продолжаются.

Евгений Хвостик