Профсоюзы достигли соглашения со Stellantis и расширили забастовку на заводах GM в США

Американский профсоюз рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers, UAW) сообщил о достижении с автоконцерном Stellantis предварительной договоренности о повышении зарплат и улучшении условий труда для рабочих заводов концерна. Таким образом, единственной компанией из тройки крупнейших американских автопроизводителей, с которой UAW пока не смог договориться, остается General Motors.

Условия соглашения со Stellantis близки к тем, которых профсоюзы достигли на минувшей неделе с руководством Ford Motor. Базовая зарплата рабочих будет повышена поэтапно на 25% в период до апреля 2028 года. Новый трудовой контракт будет начинаться с повышения зарплаты на 11%. С учетом дополнительных выплат и роста стоимости жизни увеличение зарплат составит 33%. Соглашение включает и другие изменения. Кроме того, Stellantis обязуется вновь возобновить работу завода в Иллинойсе, который был закрыт восемь месяцев назад с сокращением 1200 рабочих, и построить рядом с этим заводом предприятие по производству аккумуляторных батарей. Соглашения с Ford Motor и Stellantis еще должны быть утверждены рабочими, входящими в UAW.

Тем временем профсоюз объявил о расширении забастовки рабочих General Motors на завод в Спринг-Хилл, выпускающий двигатели. От него зависит работа девяти других заводов компании.

Алена Миклашевская