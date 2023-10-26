Израиль потребовал от России «изгнать» приехавшую в Москву делегацию «Хамаса»

МИД Израиля назвал недостойным шагом решение российских властей принять в Москве делегацию от политического крыла палестинского движения «Хамас». Тель-Авив видит в приглашении палестинцев в Москву поддержку терроризма и призывает российские власти «немедленно изгнать террористов».

«''Хамас'' — террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ (запрещено в РФ.— ''Ъ''). Израиль рассматривает приглашение главарей ''Хамаса'' в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов»,— говорится в сообщении МИД Израиля.

В Тель-Авиве уверены, что руководство «Хамаса» ответственно за гибель более 1400 и похищение более 220 израильтян.

Сегодня, 26 октября, в российском МИДе заявили о прибытии в Москву члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука. Согласно сообщению ведомства, он провел переговоры с российскими дипломатами. На фотографии, опубликованной в Telegram-канале палестинского движения, присутствует замглавы МИД РФ Михаил Богданов. В ведомстве сообщили, что на встрече обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан.