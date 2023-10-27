Израиль сообщил о 229 заложниках «Хамаса»
Израильские власти смогли подтвердить информацию о 229 заложниках в плену боевиков «Хамаса». Ранее было известно о 224 заложниках. Об этом сообщил официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
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«Подтверждение информации связано с появляющимися разведданными, проводимой военными оперативной деятельностью, часть которой также связана с поиском иностранных граждан, находящихся за пределами Израиля»,— сообщил Даниэль Хагари (его слова приводит Times of Israel).
По его словам, сначала информацию о судьбе пропавших без вести и похищенных передают их семьям и только после этого СМИ. Представитель ЦАХАЛ также сообщил, что с 7 октября в боях против боевиков «Хамаса» погибли 310 израильских военнослужащих.
Даниэль Хагари также заявил, что армия Израиля продолжит рейды против «Хамаса» в секторе Газа. Один из таких рейдов прошел этой ночью. По его словам, рейды будут проведены «и сегодня вечером и в ближайшие дни они будут продолжаться с еще большей силой».
Как палестинских радикалов расспросили в МИД России о ситуации с заложниками — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».