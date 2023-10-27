Посольство о визите «Хамаса»: для РФ первостепенно освобождение заложников

Посольство России в Тель-Авиве выпустило заявление в связи с комментарием МИД Израиля о визите делегации «Хамаса» в Москву, назвавшего такой шаг «легитимацией терроризма». В сообщении посольства говорится, что действия России прежде всего ориентированы на освобождение заложников в секторе Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти собираются продолжать контакты со всеми сторонами конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал движения «Хамас» Фото: telegram-канал движения «Хамас»

«Контакты и действия России в Ближневосточном регионе и в международных организациях ориентированы в первую очередь на немедленное освобождение находящихся в сектора Газа заложников, а также решение вопросов, связанных с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с его территории»,— говорится в сообщении посольства.

26 октября в Москву прибыл член политбюро «Хамаса» Абу Марзук. В сообщении МИД России говорилось, что на встрече с ним обсуждались вопросы освобождения заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, а также эвакуации россиян и иностранных граждан. МИД Израиля назвал решение принять «Хамас» в Москве «недостойным шагом» и «легитимацией терроризма». Ведомство призвало «немедленно изгнать террористов». После этого посол Израиля заявил, что позиции Тель-Авива и Москвы по вопросам палестино-израильского конфликта не всегда совпадают.

«Ъ FM» на брифинге спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет ли в Кремле опасений, что такие переговоры приведут к резкому ухудшению российско-израильских отношений. «По линии МИДа было сообщение, мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем»,— сообщил Дмитрий Песков.

Что палестинские радикалы говорили в МИД России о ситуации с заложниками — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Анастасия Ларина